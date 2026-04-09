Preventa de BTS en Bogotá rompe récord: vea las cifras que dejó la fila virtual

La expectativa por ver a BTS en Colombia quedó más que confirmada. Durante la preventa de entradas para sus conciertos en Bogotá, cerca de 300 mil fans participaron en la fila virtual, consolidando al país como uno de los mercados más fuertes de la región para el fenómeno del K-pop.

Las cifras hablan por sí solas, pues alrededor de 152.800 personas intentaron conseguir boletas para el show del 2 de octubre y otras 145.500 para el 3 de octubre, ambos en el Estadio El Campín.

La demanda fue tan alta que superó en 7,5 veces la oferta disponible, con cerca del 90 % de las entradas vendidas durante esta primera etapa.

Una demanda histórica para BTS en Colombia

Cada fecha contará con aproximadamente 41.000 asistentes, pero la cantidad de fans conectados dejó en evidencia la magnitud del fenómeno. Incluso, se estimó que la fila virtual alcanzó una extensión de 315 kilómetros, equivalente a la distancia entre Bogotá y Girardot.

“Estamos frente a un nivel de demanda extraordinario. En este tipo de eventos, es importante recordar que la disponibilidad de entradas es limitada y que no todos los fans podrán acceder, incluso participando en la preventa. Nuestro sistema está diseñado para gestionar el acceso de manera ordenada y justa para todos”, explicó un vocero de Ticketmaster.

Recomendaciones y lo que viene para la venta general

Desde la plataforma oficial insistieron en que este es el único canal autorizado para la venta de entradas en Colombia, por lo que recomendaron evitar la reventa en sitios no oficiales. “Las publicaciones en esos espacios no garantizan la validez de las entradas”, advirtieron.

Además, las boletas serán nominativas y tendrán restricciones de transferencia hasta 30 días antes del evento, una medida que busca proteger a los fans y reducir el fraude.

Con la venta general prevista para el 10 de abril, todo apunta a que la alta demanda continuará. La llegada de BTS no solo marcará un hito musical, sino también uno de los eventos más concurridos del año en Colombia.