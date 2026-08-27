Perrita que habría sido explotada económicamente en Transmilenio fue rescatada en Bogotá

Un nuevo caso de presunto maltrato animal logró ser identificado por las autoridades en Bogotá, pues fueron constantes las denuncias ciudadanas que reportaban a una perrita, en malas condiciones de salud, que era utilizada por un habitante de calle, al parecer, con fines de mendicidad.

Tras registrarse, recientemente, un enfrentamiento entre el sujeto y una proteccionista, quien decidió grabar para exponer las condiciones en las que se encontraba el animal, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal logró el rescate de la canina que ya se encuentra bajo su cuidado.

¿Cómo se encuentra la perrita rescatada?

El video logró tener un amplio alcance en redes sociales, pues decenas de usuarios de este sistema de transporte manifestaron haber visto al mismo sujeto, en reiteradas ocasiones, junto al animal exhausto.

Ante la situación, el IDPYBA realizó un operativo, en compañía de Policía de Bogotá, con el acompañamiento de TransMilenio, del Bloque de Atención y Rescate (BAR), el Escuadrón Anticrueldad y el equipo médico del IDPYBA, con el que se logró la aprehensión preventiva.

Tras varias horas de realizar seguimiento, por medio de las cámaras de seguridad del sistema, se logró dar con la ruta y el paradero del hombre junto a la canina, quienes fueron ubicados en la estación Guatoque. Al ser entregada, la perrita fue enviada a Clínica Operadora en donde se encuentran realizando exámenes médicos para verificar su estado de salud.

Según las primeras evaluaciones médicas, la canina se encontraba en mala condición física y, durante el operativo, no se evidenció presencia de alimento ni agua para su consumo.

Antonio Llamas, director del IDPYBA, informó, en horas recientes, sobre el estado de salud actual de la perrita al destacar que esta estuviera en estado de embarazo.

“La perrita no está embarazada, tiene líquido libre en su cuerpo como un síntoma de los problemas que tenemos que revisar. En este momento se encuentran en urgencias veterinarias, en los análisis y diagnósticos que den el inicio de las acciones que correspondan”, aseguró Llamas.

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Proyecto para apoyar a proteccionistas independientes en Bogotá

Por otro lado, el director del IDPYBA agradeció la labor de las proteccionistas independientes en la capital al exaltar la creación del proyecto ‘Gracias Total’ con el que la entidad busca llevar brigadas, voluntariado y apoyo a la labor de estas rescatistas.