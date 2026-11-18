Luego de realizar una auditoría, la directora del Departamento de Prosperidad Social, Sandra Suárez, hizo una grave denuncia sobre cómo habrían administrado la entidad en el gobierno anterior.

Al parecer, entre el 4 y 6 de agosto de 2026, los últimos días previos al cambio de mando, supuestamente hubo 23 nombramientos relacionados con cargos de planta y sin la respectiva publicación.

Cargo habría beneficiado a secretarias y asesores

En ese orden de ideas, durante cuatro días, hubo 14 de 23 personas que estuvieron vinculadas a la entidad antes de que el acto administrativo fuera publicado como corresponde. Además, ocho presuntamente se dieron pasando por encima de los requisitos en la ley.

A nivel más detallado, seis cargos hicieron parte del despacho de quien era el director (dos secretarias y cuatro asesores) y pasaron a cargos de carrera en la secretaría general, contratación, talento humano y direcciones misionales.

Sumado a ello, 14 funcionarios presuntamente se posesionaron antes de que se publicaran las resoluciones.

Las otras irregularidades en DPS

Los señalamientos de Suárez contra la administración anterior han sido variados. Por ejemplo, reveló que se habrían dejado ciclos del programa Colombia Mayor sin pagar. Enfatizó que en 2026 se necesitaban $ 8.4 billones, pero solo se dispuso de $ 4.6 billones.

Con respecto a los ciclos, indicó que dos se pagaron hasta finales de febrero y el de marzo supuestamente quedó en el limbo. A medida que pasaban los meses, entonces se habría mantenido un retraso.

Muestra de ello es que, al parecer, el ciclo 6 de junio se habría pagado en agosto y el siguiente no comenzó por la falta de presupuesto, recordando ese hueco superior a los cuatro billones de pesos.