VIDEO | Ladrón resultó herido y capturado por su propia víctima, en pleno atraco en Cali

Un agente del Gaula de la Policía frustró un atraco en su contra cuando se movilizaba en motocicleta por el sur de Cali, a la altura del barrio El Ingenio. El uniformado, que vestía de civil, reaccionó al intento de hurto, hirió al delincuente y logró capturarlo.

El hecho ocurrió en plena vía pública cuando el policía fue interceptado por un delincuente que pretendía despojarlo de sus pertenencias. Sin embargo, el criminal no contaba con que su víctima era un agente entrenado y armado; así lo confirmó el coronel Andrés Arias, comandante de la Policía de Cali.

Cuando se movilizaba en motocicleta en pleno sur de Cali, un agente del Gaula de la Policía fue víctima de un ladrón, y el policía que estaba de civil reaccionó generando un cruce de disparos.

Ladrón resultó herido y capturado por su propia víctima en Cali

Durante el enfrentamiento armado, el uniformado logró herir al atacante, quien intentó huir del lugar, pero fue capturado metros más adelante por las autoridades.

En la reacción de nuestro uniformado lesiona a este delincuente al cual se le encuentra un arma de fuego y se recuperan los elementos.

El capturado fue trasladado a un centro médico donde recibe atención por las heridas sufridas durante el intercambio de disparos.

Las autoridades indicaron que el delincuente permanece bajo custodia mientras se recupera y está a la espera del proceso de judicialización.

El ladrón que se equivocó de víctima será imputado por este delito

La Fiscalía adelantará el proceso judicial correspondiente por el delito de hurto.

Al sospechoso le fue incautada un arma de fuego durante su captura, elemento que quedó bajo custodia como evidencia del caso.