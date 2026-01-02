Esta es la historia de la capitán Otalora, la segunda comandante del ARC Simón Bolívar

El buque de investigación científica ARC Simón Bolívar de la Armada Nacional de Colombia avanza sobre el Golfo de Penas, en Chile, como parte de su travesía hacia la Antártida, en la duodécima expedición colombiana al continente blanco.

La embarcación, que navega a casi 20 kilómetros por hora, se dirige a Punta Arenas, su segundo puerto internacional, donde se espera que arribe el próximo lunes 5 de enero.

Las condiciones de navegación cambiaron significativamente cuando el buque salió nuevamente a alta mar alrededor de las 10 de la mañana de este viernes, abandonando los canales patagónicos.

La historia de la segunda comandante del Buque

A bordo del Simón Bolívar se encuentra la capitán de fragata Nathalia Otalora, segunda comandante del buque. Originaria de Ibagué, Otalora decidió su carrera militar a los 16 años, motivada por su interés en las ciencias y la posibilidad de estudiar oceanografía física mientras servía al país.

“Para mandar, cualquiera manda. Pero liderar un grupo de personas, hacer que esas personas cumplan la misión, pero no por obligación, sino por convicción, yo creo que es una de las cosas más difíciles", expresó la capitán Otalora sobre su rol al mando de 68 personas durante la travesía regular y 104 durante la expedición.

La oficial reconoció el papel fundamental de su familia en su trayectoria: "Mis padres son mi pilar. Ellos finalmente son esa piedra angular de lo que soy, no solo como la capitán Otalora, sino como Nathalia Otalora". Su hogar en Ibagué permanece intacto desde hace más de 20 años, conservando los recuerdos de aquella adolescente que decidió dedicar su vida al mar.

Entre lágrimas confesó que cuando vuelve a casa, desearía no tener que irse porque estar allí, significa “recargarse, es llenarme nuevamente de energía, es tiempo para pasar en familia, con Dios”.

También reveló que fue una amiga cercana a ella, quien la llevó a conocer de la Armada y a interesarse por hacer parte de este rol.

"Yo entré a la Armada a ver de pronto cómo nos va, si no yo entré con una meta y un norte clarísimo que era ser oceanógrafa física. Finalmente, la Armada de Colombia no es un trabajo, es un proyecto de vida. Y cuando tú vas a dar ese paso, estar acompañado de la familia, pues es lo más importante”.