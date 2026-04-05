“Me mató a mi niña”: habló familiar de una de las víctimas que falleció en accidente de monster truck

Lo que prometía ser una tarde de entretenimiento familiar se convirtió en una tragedia que enlutó a Popayán.

Durante un espectáculo de monster trucks (camiones monstruos) realizado en el lote Boulevard Road, al norte de la ciudad; un vehículo de aproximadamente seis toneladas perdió el control y se estrelló contra las tribunas, causando la muerte de tres personas y dejando 16 heridos que se encuentran hospitalizados.

Tres fallecidas y más de 10 heridos

Las víctimas fatales fueron identificadas como Hellen Mariana Velarde Muñoz, de 10 años, quien había celebrado su cumpleaños apenas el miércoles anterior; Luna Saray Toro Hurtado, también menor de edad de 12 años; y María Camila Fierro, de 28 años. Entre los lesionados, cinco permanecen en estado crítico en unidades de cuidados intensivos.

El accidente ocurrió cuando Sonia Segura, piloto con 16 años de experiencia en manejo de monster trucks, perdió el control del vehículo tras realizar un salto que salió mal. El camión gigante impactó directamente contra una de las tribunas y solo se pudo detener al chocar con un poste de luz.

Los asistentes al evento denunciaron las precarias medidas de seguridad. “Solo unas barreras de hierro de menos de un metro de altura eran la única protección de los espectadores”, señalaron testigos.

¿Quién conducía el camión?

Miller Velarde, familiar de la niña de 10 años, expresó su indignación: “Se desbocó esto y se le fue encima. Los apretó con la valla y me mató a mi niña (…) Estaba al aire libre y prácticamente sin protección”.

La Cruz Roja, Defensa Civil y los propios asistentes brindaron los primeros auxilios a las víctimas. Inicialmente, fueron trasladadas 50 personas heridas a cuatro centros asistenciales.

“Tenemos en total 16 pacientes, de los cuales cinco son pediátricos que se encuentran en estado crítico. Y de los 11 adultos, recordemos que cinco se encuentran en unidad de cuidados intensivos y seis en observación”, enfatizó René Zúñiga, funcionario del Hospital Universitario San José.

La comunidad educativa de Velarde manifestó su dolor: “Una estudiante que apenas cumplió 10 años el miércoles pasado, de grado cuarto. Tiene cinco hermanitos más y ha sido una situación muy dolorosa”.

La Fiscalía adelanta investigaciones para establecer las causas del accidente, analizando si el evento contaba con todas las medidas de seguridad requeridas y si una falla mecánica fue la razón por la cual la piloto perdió el control del vehículo.