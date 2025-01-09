CANAL RCN
Dos jóvenes desaparecieron misteriosamente luego de viajar a una fiesta en Doradal: ¿qué se sabe?

Hoy se cumplen 10 días sin rastro alguno de su paradero.

septiembre 01 de 2025
10:44 a. m.
En Antioquia, dos jóvenes que emprendieron un viaje desde Rionegro hacia Doradal, corregimiento de Puerto Triunfo, para asistir a una fiesta, desaparecieron misteriosamente.

Se trata de Andrés Camilo López y Kevin Vázquez, de 22 y 25 años, quienes fueron vistos por última vez la madrugada del 22 de agosto.

Dos jóvenes desaparecieron misteriosamente luego de viajar a una fiesta en Doradal

Según lo relatado por sus allegados, el recorrido comenzó el 21 de agosto, cuando Andrés Camilo invitó a su amigo Kevin a acompañarlo a cumplir un compromiso laboral.

Andrés Camilo había sido contratado como DJ para animar una fiesta en una finca de Doradal, y juntos emprendieron el desplazamiento por la Autopista Medellín–Bogotá.

El último reporte confirmado por sus familias los ubica precisamente en esa vía, en jurisdicción de San Luis. Desde ese momento no se ha vuelto a saber nada de ellos.

Ninguna llamada, ningún mensaje ni rastro ha permitido esclarecer qué sucedió después de que continuaron su trayecto.

¿Qué saben las familias de los jóvenes desaparecidos tras viajar hacia una fiesta?

Jhon Alexander Franco, hermano de uno de los desaparecidos, relató que antes de perderse la comunicación, Andrés Camilo habló con su novia y le aseguró que pasarían la noche en la finca después de la fiesta y que al día siguiente regresarían a Rionegro. Pero la promesa de volver nunca se cumplió.

Cero comunicación con nadie. Nosotros estamos como en un limbo, porque no hay nada, informaciones, realmente no hay nada.

Hoy se cumplen diez días de silencio absoluto desde que Andrés Camilo López y Kevin Vázquez desaparecieron en la carretera rumbo a Puerto Triunfo.

La Fiscalía ya asumió la investigación del caso para establecer qué ocurrió con los dos jóvenes oriundos de Rionegro.

