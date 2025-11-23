Buscan a docente que desapareció tras aparatoso accidente en Antioquia: hay una hipótesis

La búsqueda contrarreloj de un profesor universitario mantiene en vilo a la comunidad académica de Antioquia.

Daniel Fernando Higuita, ingeniero físico de 39 años y docente de la Universidad de Antioquia y el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), desapareció hace cuatro días.

¿Qué han encontrado las autoridades?

El incidente ocurrió la noche del miércoles 19 de noviembre, cuando Higuita se desplazaba en motocicleta (AKT blanca con plazas RSJ30C) por la vía Medellín-Urabá, a la altura del municipio de Uramita.

Según los primeros reportes, el profesor se dirigía hacia la vereda La Aguada en Cañasgordas cuando presuntamente perdió el control de su moto y cayó a un abismo junto al río Riosucio.

“6:51 p.m. fue la última llamada, pero no logró tener contacto con él. Contestó el celular, pero no se logró hablar con él. Solamente contestó y se escuchó como viento”, relató Leidy Jhoanna Higuita, su hermana.

Hasta el momento, han sido encontrados sus documentos personales. Las autoridades creen que fue arrastrado por la corriente del río. Bomberos de Dabeiba y Mutatá realizan labores de búsqueda.

La hipótesis que manejan las autoridades

“La gente local nos dijo que en las condiciones que estaba el río, no es para que lo encontráramos vivo, pero estamos en su búsqueda”, declaró su hermana en diálogo con Noticias RCN.

Higuita llevaba dos años trabajando como profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, y un semestre impartiendo clases en el ITM, donde era apreciado por estudiantes y colegas.

Los allegados denunciaron la falta de señalización y de barandas de seguridad en la vía Medellín-Urabá, específicamente en el tramo donde ocurrió el accidente.

“La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia solicita a las autoridades locales y departamentales, así como a la comunidad en general, su colaboración para avanzar en la búsqueda de Daniel Fernando Higuita, profesor de nuestro Instituto de Física”, este fue el mensaje de la institución académica.