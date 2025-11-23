CANAL RCN
Colombia Video

Buscan a docente que desapareció tras aparatoso accidente en Antioquia: hay una hipótesis

Cuatro días completó desaparecido el docente. Lo último que se supo es que se dirigía en moto hacia Cañasgordas.

Noticias RCN

noviembre 23 de 2025
06:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La búsqueda contrarreloj de un profesor universitario mantiene en vilo a la comunidad académica de Antioquia.

Migración Colombia rescata 17 menores en poder de secta judía ortodoxa en Antioquia
RELACIONADO

Migración Colombia rescata 17 menores en poder de secta judía ortodoxa en Antioquia

Daniel Fernando Higuita, ingeniero físico de 39 años y docente de la Universidad de Antioquia y el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), desapareció hace cuatro días.

¿Qué han encontrado las autoridades?

El incidente ocurrió la noche del miércoles 19 de noviembre, cuando Higuita se desplazaba en motocicleta (AKT blanca con plazas RSJ30C) por la vía Medellín-Urabá, a la altura del municipio de Uramita.

Según los primeros reportes, el profesor se dirigía hacia la vereda La Aguada en Cañasgordas cuando presuntamente perdió el control de su moto y cayó a un abismo junto al río Riosucio.

“6:51 p.m. fue la última llamada, pero no logró tener contacto con él. Contestó el celular, pero no se logró hablar con él. Solamente contestó y se escuchó como viento”, relató Leidy Jhoanna Higuita, su hermana.

Hasta el momento, han sido encontrados sus documentos personales. Las autoridades creen que fue arrastrado por la corriente del río. Bomberos de Dabeiba y Mutatá realizan labores de búsqueda.

La hipótesis que manejan las autoridades

“La gente local nos dijo que en las condiciones que estaba el río, no es para que lo encontráramos vivo, pero estamos en su búsqueda”, declaró su hermana en diálogo con Noticias RCN.

Familia de adulto mayor secuestrado pide su liberación por complicaciones de salud
RELACIONADO

Familia de adulto mayor secuestrado pide su liberación por complicaciones de salud

Higuita llevaba dos años trabajando como profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, y un semestre impartiendo clases en el ITM, donde era apreciado por estudiantes y colegas.

Los allegados denunciaron la falta de señalización y de barandas de seguridad en la vía Medellín-Urabá, específicamente en el tramo donde ocurrió el accidente.

“La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia solicita a las autoridades locales y departamentales, así como a la comunidad en general, su colaboración para avanzar en la búsqueda de Daniel Fernando Higuita, profesor de nuestro Instituto de Física”, este fue el mensaje de la institución académica.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

Denuncian al presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones por presunto lavado de activos

Magdalena

María Margarita Guerra es la nueva gobernadora del Magdalena tras elecciones atípicas

Magdalena

Inicia el preconteo de votos para elegir al nuevo gobernador del Magdalena

Otras Noticias

Andrea Valdiri

¿Lo traicionó? Fuerte mensaje de la pareja de Andrea Valdiri: rumor de separación e infidelidad

¿Infidelidad a la vista? La indirecta explosiva de Juan Daniel desató rumores de ruptura con Andrea Valdiri.

Cristiano Ronaldo

Golazo de Cristiano Ronaldo de chilena con Al-Nassr: llegó a 955 anotaciones

Acrobacia perfecta: así fue el golazo de chilena de Cristiano Ronaldo con Al- Nassr. Vea la anotación

Cuidado personal

¿Por qué hay personas que hablan estando dormidas? Esto dice la ciencia del sueño

Emprendimiento

Estas son las marcas y restaurantes que dominaron la atención de los consumidores

Venezuela

Estados Unidos planearía lanzar panfletos sobre Caracas ofreciendo recompensa por Maduro