Familia de adulto mayor secuestrado pide su liberación por complicaciones de salud

El caso de Belisario Peñaranda ha conmovido a Colombia. El adulto mayor de 82 años permanece secuestrado desde hace 43 días en Norte de Santander, tras ser capturado por hombres armados de un grupo al margen de la ley en una finca ubicada en zona rural del municipio de Sardinata.

Revelan prueba de supervivencia de adulto mayor secuestrado

En las últimas horas, se conoció una prueba de supervivencia que evidencia su estado de vulnerabilidad. “Que si no actúan ligero ustedes y se arreglan, yo me muero por aquí”, se escucha decir al hombre en las imágenes.

Su esposa, Otilia Peñalosa, confirmó a Noticias RCN que su esposo padece múltiples patologías, incluyendo enfermedades del corazón, la próstata y problemas de tensión arterial, lo que hace urgente su necesidad de medicamentos y atención médica especializada.

“Nos tienen desesperados a todos. No sabemos nada de él. Gracias a quien nos puede ayudar en estos momentos. Necesitamos apoyo de todos, tengan caridad, por favor. Él no puede estar sin medicamentos, que tengan caridad con mi esposo, que él no tiene culpa de nada”, aseguró la señora Otilia.

La familia ha hecho un llamado público para que Belisario sea liberado y pueda retornar sano y salvo a su hogar.

“Esta es la hora y no sabemos qué grupo al margen de la ley lo tiene y es el momento para exigir su liberación, es una persona mayor, es una persona que ustedes lo vieron está bastante deterioro su salud y que tengan piedad digamos de una persona en esta situación”, aseguró George Quintero, secretario de Seguridad ciudadana.

Cabe mencionar que en esta región las confrontaciones entre el ELN y las disidencias Farc han incrementado flagelo durante los últimos 10 meses.

Solo en la última semana, al menos siete personas más fueron secuestradas por grupos que delinquen en la zona.

Las autoridades reportan que el secuestro en Norte de Santander no distingue edad ni condición social, lo que ha generado un clima de temor generalizado entre los habitantes, especialmente quienes permanecen en el Catatumbo.

Según información suministrada por fuentes locales, algunas víctimas han logrado retornar al seno de su hogar, aunque se les ha indicado que no pueden regresar a este territorio.

“Este flagelo ha sumido en la tristeza a muchas familias de la región del Catatumbo que tienen la esperanza de que sus seres queridos sanos y salvos a su lugar de residencia”, indicó Enrique Pertuz, presidente de la mesa de paz en Norte de Santander.