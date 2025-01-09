¿Qué se sabe sobre el marino del buque ARC Gloria que cayó al río Magdalena?

La Armada continúa con la intensa búsqueda del grumete boyacense Julián Fernando Condia Bello, quien cayó al río Magdalena mientras el buque escuela ARC Gloria ingresaba al puerto de Barranquilla.

El accidente ocurrió pasadas las 6:00 a.m. del domingo 31 de agosto, cuando el ARC Gloria se preparaba para atracar en la capital de Atlántico. Durante las maniobras de alistamiento para la entrada a puerto, Condia cayó al río en circunstancias que aún están siendo investigadas.

¿Quién es el grumete que se cayó?

Las autoridades han desplegado un operativo de búsqueda que incluye helicópteros, aviones de patrullaje, unidades de guardacostas y lanchas en la zona donde se produjo el incidente. Hasta el momento, las labores de rescate no han generado resultados.

“De inmediato se activaron los protocolos de seguridad establecidos y se desplegaron unidades de superficie, guardacostas y aeronaves, que se encuentran adelantando las labores de búsqueda y rescate en la zona donde ocurrieron los hechos”, informó la Armada.

El buque escuela ARC Gloria, emblema de la Armada, regresaba de un crucero de instrucción y entrenamiento cuando se produjo el lamentable suceso. La tripulación y las autoridades navales han expresado su consternación por lo ocurrido.

Avanza la búsqueda

Se espera la llegada de una comisión especial de la Armada para iniciar las investigaciones formales sobre el incidente. Este equipo tendrá la tarea de reconstruir los eventos que llevaron a la caída del grumete y evaluar los protocolos de seguridad vigentes durante las maniobras de atraque.

De igual forma, las autoridades han hecho un llamado para que la ciudadanía colabore, especialmente los pescadores y habitantes de las riberas del río Magdalena, para que reporten cualquier información que pueda ser útil en la localización del marino desaparecido.

El gobernador del departamento, Eduardo Verano, se pronunció: “Nuestra solidaridad y hermandad a su familia. Nuestro testimonio de tristeza y solidaridad con ellos”.