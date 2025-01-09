CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué se sabe sobre el marino del buque ARC Gloria que cayó al río Magdalena?

El hecho se presentó el 31 de agosto, cuando la embarcación estaba haciendo las actividades de alistamiento en el puerto de Barranquilla.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
08:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Armada continúa con la intensa búsqueda del grumete boyacense Julián Fernando Condia Bello, quien cayó al río Magdalena mientras el buque escuela ARC Gloria ingresaba al puerto de Barranquilla.

Ataque con drones, esta vez en Putumayo, se registró contra un buque de la Armada
RELACIONADO

Ataque con drones, esta vez en Putumayo, se registró contra un buque de la Armada

El accidente ocurrió pasadas las 6:00 a.m. del domingo 31 de agosto, cuando el ARC Gloria se preparaba para atracar en la capital de Atlántico. Durante las maniobras de alistamiento para la entrada a puerto, Condia cayó al río en circunstancias que aún están siendo investigadas.

¿Quién es el grumete que se cayó?

Las autoridades han desplegado un operativo de búsqueda que incluye helicópteros, aviones de patrullaje, unidades de guardacostas y lanchas en la zona donde se produjo el incidente. Hasta el momento, las labores de rescate no han generado resultados.

“De inmediato se activaron los protocolos de seguridad establecidos y se desplegaron unidades de superficie, guardacostas y aeronaves, que se encuentran adelantando las labores de búsqueda y rescate en la zona donde ocurrieron los hechos”, informó la Armada.

El buque escuela ARC Gloria, emblema de la Armada, regresaba de un crucero de instrucción y entrenamiento cuando se produjo el lamentable suceso. La tripulación y las autoridades navales han expresado su consternación por lo ocurrido.

Avanza la búsqueda

Se espera la llegada de una comisión especial de la Armada para iniciar las investigaciones formales sobre el incidente. Este equipo tendrá la tarea de reconstruir los eventos que llevaron a la caída del grumete y evaluar los protocolos de seguridad vigentes durante las maniobras de atraque.

El sistema de alta tecnología que adquirió Barranquilla para combatir la extorsión
RELACIONADO

El sistema de alta tecnología que adquirió Barranquilla para combatir la extorsión

De igual forma, las autoridades han hecho un llamado para que la ciudadanía colabore, especialmente los pescadores y habitantes de las riberas del río Magdalena, para que reporten cualquier información que pueda ser útil en la localización del marino desaparecido.

El gobernador del departamento, Eduardo Verano, se pronunció: “Nuestra solidaridad y hermandad a su familia. Nuestro testimonio de tristeza y solidaridad con ellos”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cartagena

Turista europeo fue víctima de un violento asalto dentro de un taxi en Cartagena: quedó sin nada

Ejército Nacional

Descubren a seis militares que tenían nexos con la estructura criminal de alias Matamba: así los ayudaban

Cundinamarca

Autoridades podrían tomar importante decisión sobre el colegio de Valeria Afanador

Otras Noticias

Finanzas personales

Colombianos tendrán alivio para su bolsillo: aviso por tasa de usura en septiembre

La Superintendencia Financiera de Colombia anunció la nueva tasa que regirá para septiembre del otro año.

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo fue claro y dio indicios sobre si Dayro Moreno jugará con la selección

Néstor Lorenzo fue consultado sobre la convocatoria de Dayro Moreno a la selección y dio indicios sobre si jugará o no.

Visa

País muy visitado en Sudamérica exigirá visa a más de 40 países en este mes de septiembre: conozca el listado

Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia y la mujer trans que busca representar al país en Tailandia

Adultos mayores

La dolorosa razón por la que seis de cada 10 personas no esperan con ilusión su vejez