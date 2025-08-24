CANAL RCN
Ataque con drones, esta vez en Putumayo, se registró contra un buque de la Armada

Aunque el Gobierno informó que el atentado en Amalfi no fue realizado con drones, los ataques con explosivos mantienen en alerta a las unidades militares en todo el país.

agosto 24 de 2025
04:30 p. m.
Cuando el país no ha terminado de llorar la muerte de los 13 uniformados de Policía que fueron atacados mientras realizaban trabajos de erradicación manual en el municipio de Amalfi, Antioquia, un nuevo golpe contra la fuerza pública se registró en el sector de Santa Barbara, municipio de Puerto Leguizamo (Putumayo).

Esta vez un buque de la Armada Nacional fue atacado con drones, como quedó registrado en los videos de las cámaras de seguridad instaladas en la embarcación, en los que también se ve a los presuntos responsables escapando en una lancha rápida.

El explosivo golpeó la cubierta del buque; lo que inició un despliegue de tropas de la Armada Nacional, en conjunto con el Ejército para asegurar la zona y reforzar la seguridad de las embarcaciones.

Lo uniformados continuaron con las operaciones militares ofensivas y, según informaron las Fuerzas Armadas, no se registraron afectaciones graves al personal.

¿En que van los planes para la compra de equipos antidrones?

El director de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), Guillermo León, indicó que el problema de los drones se debe a que “en épocas anteriores, el uso del estado Aéreo era solamente para el Estado y eso era una enorme ventaja, pero la llegada de estos dispositivos cambió la ecuación y, desafortunadamente fue en detrimento de nuestros hombres de la Fuerza Pública”.

El país invirtió 25.352 dólares (unos 102 millones de pesos al cambio de agosto del 2025) en uno de los sistemas antidrones más avanzados del mundo: el Tactical C2. Sin embargo, no estaría funcionando.

Según el general Federico Mejía, comandante de la III división del Ejército: “Quedamos, entonces, en el desconcierto porque, finalmente, el sistema antidrones tiene que generar una nueva actualización para quedar dentro de esa gama de frecuencia que están empleando los drones que nos están en el mercado”

Por tanto y, de acuerdo con el analista en conflicto y violencia, coronel en retiro Carlos Soler, “se requiere conciencia en el Ministerio de Defensa y se requiere que los recursos con los que se cuenta se liberen para estos desarrollos tecnológicos, pero ya. De esto depende la vida de nuestros hombres”.

