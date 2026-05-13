Delicados choques entre el gobierno y el Consejo de Estado por el traslado de $25 billones a Colpensiones

Un intenso debate sobre el traslado de recursos de los fondos privados de pensiones a Colpensiones ha generado uno de los choques institucionales más significativos entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Consejo de Estado.

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La controversia surgió tras la suspensión judicial del traslado de $25 billones, decisión que provocó fuertes críticas del mandatario contra la justicia colombiana.

La senadora Norma Hurtado, quien participó como coordinadora ponente de la reforma pensional, explicó que durante el análisis de la normativa se construyó una propuesta para salvaguardar los recursos de los colombianos que tienen posibilidad de ahorrar.

Esa plata es una plata intergeneracional. Efectivamente, es la plata del que ha ahorrado, pero resulta que no puede convertirse en un gasto diario corriente de Colpensiones.

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¿Se debe o no hacer el traslado de fondos privados a Colpensiones?

Según Hurtado, la preocupación principal radicaba en que Colpensiones desde 2004 no genera inversiones ni rentabilidad para los recursos que maneja.

"Lo que hace con estos recursos es incorporarlos al gasto corriente y fue lo que quisimos evitar con ese artículo 76 que la Corte Constitucional muy bien dejó vigente de la ley 2381", explicó.

La reforma pensional permitió una ventana de traslado a Colpensiones que facilitó el movimiento de más de 120.000 colombianos, según cifras del gobierno. Sin embargo, el artículo 76 impide que los recursos se trasladen junto con las personas.

Hurtado reveló que la decisión del gobierno de aumentar el salario mínimo generó consecuencias fiscales significativas:

Las pensiones se liquidan con base en el salario mínimo, generando un hueco fiscal en este momento para Colpensiones de $8,5 billones para poder atender todas las pensiones que tienen que cubrir.

Las tensiones entre el presidente Gustavo Petro con las instituciones por los fondos de pensiones

María Paz Gaviria calificó la situación como un "choque de poderes" sin precedentes.

Es un irrespeto del presidente de la república, de la rama ejecutiva, al sistema judicial.

Asimismo, añadió que este patrón se repite en otros temas como las zonas de despeje y las órdenes de captura del Clan del Golfo.

Paralelamente, el sistema de salud enfrenta una crisis con contradicciones dentro del propio gobierno.

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como nuevo superintendente de Salud, ha solicitado renuncias de interventores, mientras la superintendencia ha designado cerca de 40 interventores en dos años.

La senadora Hurtado advirtió sobre la falta de gestión del riesgo en salud, señalando que pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo están perdiendo la vida por falta de atención oportuna.