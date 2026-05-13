Universidad de Antioquia sancionará aspirantes por intento de fraude en posgrados de Medicina

La Universidad de Antioquia informó que avanza en la investigación contra cerca de 40 aspirantes a posgrados en Medicina, quienes habrían intentado cometer fraude durante las pruebas de admisión realizadas el pasado 10 de abril.

“Tras culminar las etapas de averiguaciones preliminares y análisis jurídico, ha dado inicio formal a los procedimientos administrativos sancionatorios”, dice el comunicado de la universidad.

Dispositivos tecnológicos en los exámenes

Durante los exámenes, varios aspirantes fueron sorprendidos con audífonos, intercomunicadores y cámaras en su poder, elementos no autorizados que, al parecer, tenían la intención de recibir respuestas desde fuera de las aulas.

La institución señaló que estos hallazgos configuran una falta grave y que las investigaciones buscan determinar la responsabilidad individual de cada uno de los implicados.

Sanciones y restricciones futuras

“Las sanciones contemplan, además de la anulación definitiva de la prueba, un impedimento para presentarse a futuros exámenes de admisión en la Universidad de Antioquia por un periodo de entre dos (2) y diez (10) semestres, según la gravedad de la falta”, precisa el comunicado.

La universidad aclaró que las eventuales sanciones serán individuales y proporcionales, de acuerdo con la gravedad de la conducta detectada en cada caso.