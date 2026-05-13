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Universidad de Antioquia sancionará aspirantes por intento de fraude en posgrados de Medicina

La institución señaló que estos hallazgos configuran una falta grave y que las investigaciones buscan determinar la responsabilidad individual.

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
01:49 p. m.
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La Universidad de Antioquia informó que avanza en la investigación contra cerca de 40 aspirantes a posgrados en Medicina, quienes habrían intentado cometer fraude durante las pruebas de admisión realizadas el pasado 10 de abril.

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“Tras culminar las etapas de averiguaciones preliminares y análisis jurídico, ha dado inicio formal a los procedimientos administrativos sancionatorios”, dice el comunicado de la universidad.

Dispositivos tecnológicos en los exámenes

Durante los exámenes, varios aspirantes fueron sorprendidos con audífonos, intercomunicadores y cámaras en su poder, elementos no autorizados que, al parecer, tenían la intención de recibir respuestas desde fuera de las aulas.

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La institución señaló que estos hallazgos configuran una falta grave y que las investigaciones buscan determinar la responsabilidad individual de cada uno de los implicados.

Sanciones y restricciones futuras

“Las sanciones contemplan, además de la anulación definitiva de la prueba, un impedimento para presentarse a futuros exámenes de admisión en la Universidad de Antioquia por un periodo de entre dos (2) y diez (10) semestres, según la gravedad de la falta”, precisa el comunicado.

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La universidad aclaró que las eventuales sanciones serán individuales y proporcionales, de acuerdo con la gravedad de la conducta detectada en cada caso.

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