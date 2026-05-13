¡Nuevamente tembló en Colombia hoy 13 de mayo de 2026!

Se han reportado temblores en Santander y Boyacá. ¿Cuáles han sido los epicentros? Descubra aquí los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

mayo 13 de 2026
12:21 p. m.
Este miércoles 13 de mayo de 2026, con corte hasta las 12:40 de la tarde, se han presentado al menos siete temblores en el país.

Las magnitudes, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, han oscilado entre los 2.0 y 2.8. ¿Dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha presentado en Colombia hoy 13 de mayo de 2026

  • 3:36 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) y a 14 de Betulia (Santander).

Estos son los otros temblores registrados en Colombia hoy 13 de mayo de 2026

  • 12:18 a.m.

Epicentro: Aquitania, Boyacá.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 164 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Chámeza (Casanare), a 18 de San Eduardo (Boyacá) y a 20 de Recetor (Casanare).

  • 2:20 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 76 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 95 de El Charco (Nariño) y a 97 de Olaya Herrera (Nariño).

  • 2:32 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

  • 3:14 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 153 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Cepitá (Santander).

  • 3:14 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 3:24 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 17 de Zapatoca (Santander).

 

