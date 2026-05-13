¡Nuevamente tembló en Colombia hoy 13 de mayo de 2026!
Se han reportado temblores en Santander y Boyacá. ¿Cuáles han sido los epicentros? Descubra aquí los detalles completos.
Noticias RCN
12:21 p. m.
Este miércoles 13 de mayo de 2026, con corte hasta las 12:40 de la tarde, se han presentado al menos siete temblores en el país.
Las magnitudes, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, han oscilado entre los 2.0 y 2.8.
Este ha sido el temblor más reciente que se ha presentado en Colombia hoy 13 de mayo de 2026
- 3:36 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 144 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) y a 14 de Betulia (Santander).
Estos son los otros temblores registrados en Colombia hoy 13 de mayo de 2026
- 12:18 a.m.
Epicentro: Aquitania, Boyacá.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 164 kilómetros.
Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Chámeza (Casanare), a 18 de San Eduardo (Boyacá) y a 20 de Recetor (Casanare).
- 2:20 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 76 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 95 de El Charco (Nariño) y a 97 de Olaya Herrera (Nariño).
- 2:32 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).
- 3:14 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 153 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Cepitá (Santander).
- 3:14 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).
- 3:24 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 149 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 17 de Zapatoca (Santander).