Buscan a persona extranjera que desapareció en el oriente de Bogotá: esto se sabe

Pasadas las 7:00 p.m. del sábado 1 de noviembre, se reportó la desaparición de un hombre americano en los alrededores del cerro de Guadalupe, localidad de La Candelaria.

Con el paso de las horas, se puso en marcha una búsqueda con el apoyo de bomberos, perros y drones. Las acciones se extendieron este domingo 2 de noviembre.

Hombre se extravió en la noche del sábado 1 de noviembre

Estas labores han contado con el apoyo de las estaciones Chapinero, Central, Puente Aranda y Centro Histórico; así como los equipos especializados de forestales, técnicos de rescate, aeronaves no tripuladas (drones), central de comunicaciones y rescate de animales.

En lo corrido de la noche, también brindó su aporte el Halcón de la Policía. De igual forma, este domingo 2 de noviembre se han hecho recorridos por el río Arzobispo, cerro de Monserrate, sector Marraneras hacia Piedra Amarilla, avenida Circunvalar y sobrevuelo a nivel general.

Investigan la muerte de dos personas en Bogotá

El fin de semana festivo se ha visto marcado por la muerte de dos personas: un estudiante de Los Andes y un egresado de la Universidad Nacional.

Con respecto al primer caso, el cual ha hecho eco; se supo que ocurrió después de una fiesta del viernes 31 de octubre, Halloween. A sus 20 años, Jaime Esteban Moreno Jaramillo estaba cursando séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación en Los Andes.

En medio del evento Relaja la Raja, el joven fue golpeado por tres personas; incluyendo otro estudiante. Moreno fue llevado al Hospital Chapinero acompañado de la Policía y una persona. Aunque por la gravedad de su situación, tuvo que ser trasladado al Hospital Simón Bolívar, en donde falleció tras un paro cardiorrespiratorio.

Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres: estas fueron las identidades de las tres personas que, al parecer, golpearon al joven. Su familia indicó que estaba aplicando para un intercambio en Finlandia.

Frente a la otra muerte, no se tiene mucha información. Por un lado, se supo que se presentó al interior del campus de la Universidad Nacional, entre la noche del 31 de octubre y madrugada del sábado 1 de noviembre.

El egresado murió cerca al edificio 425 del Instituto de Ciencias Naturales y la calle 53.