CANAL RCN
Colombia

Buscan a persona extranjera que desapareció en el oriente de Bogotá: esto se sabe

Las autoridades indicaron que a las 7:19 p.m. del sábado 1 de noviembre se recibió el reporte de la desaparición.

Bomberos buscan a extranjero desaparecido.
Bomberos buscan a extranjero desaparecido. Foto: Bomberos.

Noticias RCN

noviembre 02 de 2025
05:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Pasadas las 7:00 p.m. del sábado 1 de noviembre, se reportó la desaparición de un hombre americano en los alrededores del cerro de Guadalupe, localidad de La Candelaria.

Capturado ‘Caquetá’, exintegrante de las Farc que abastecía de armas a bandas criminales en Bogotá
RELACIONADO

Capturado ‘Caquetá’, exintegrante de las Farc que abastecía de armas a bandas criminales en Bogotá

Con el paso de las horas, se puso en marcha una búsqueda con el apoyo de bomberos, perros y drones. Las acciones se extendieron este domingo 2 de noviembre.

Hombre se extravió en la noche del sábado 1 de noviembre

Estas labores han contado con el apoyo de las estaciones Chapinero, Central, Puente Aranda y Centro Histórico; así como los equipos especializados de forestales, técnicos de rescate, aeronaves no tripuladas (drones), central de comunicaciones y rescate de animales.

En lo corrido de la noche, también brindó su aporte el Halcón de la Policía. De igual forma, este domingo 2 de noviembre se han hecho recorridos por el río Arzobispo, cerro de Monserrate, sector Marraneras hacia Piedra Amarilla, avenida Circunvalar y sobrevuelo a nivel general.

Investigan la muerte de dos personas en Bogotá

El fin de semana festivo se ha visto marcado por la muerte de dos personas: un estudiante de Los Andes y un egresado de la Universidad Nacional.

Con respecto al primer caso, el cual ha hecho eco; se supo que ocurrió después de una fiesta del viernes 31 de octubre, Halloween. A sus 20 años, Jaime Esteban Moreno Jaramillo estaba cursando séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación en Los Andes.

Mamá y papá del estudiante de Los Andes se pronuncian: “Una familia totalmente destruida”
RELACIONADO

Mamá y papá del estudiante de Los Andes se pronuncian: “Una familia totalmente destruida”

En medio del evento Relaja la Raja, el joven fue golpeado por tres personas; incluyendo otro estudiante. Moreno fue llevado al Hospital Chapinero acompañado de la Policía y una persona. Aunque por la gravedad de su situación, tuvo que ser trasladado al Hospital Simón Bolívar, en donde falleció tras un paro cardiorrespiratorio.

Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres: estas fueron las identidades de las tres personas que, al parecer, golpearon al joven. Su familia indicó que estaba aplicando para un intercambio en Finlandia.

Frente a la otra muerte, no se tiene mucha información. Por un lado, se supo que se presentó al interior del campus de la Universidad Nacional, entre la noche del 31 de octubre y madrugada del sábado 1 de noviembre.

El egresado murió cerca al edificio 425 del Instituto de Ciencias Naturales y la calle 53.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Extradición

Prontuario de los nueve narcotraficantes extraditados hacia Estados Unidos: extensos historiales criminales

Venezuela

Desaparecen en Venezuela padre e hijo colombianos: uno de ellos administraba propiedad de la madre de María Corina Machado

Asesinatos en Bogotá

Revelaron la identidad del presunto asesino del estudiante de Los Andes: ¿Quién es Juan Carlos Suárez?

Otras Noticias

México

Asesinan durante evento de Día de Muertos al alcalde de Uruapan, en México

El alcalde patrullaba las calles con chaleco antibalas y denunciaba públicamente la inseguridad de Uruapan.

Viral

Bus del SITP se convirtió en "chiva rumbera": ciudadanos armaron fiesta y el video se hizo viral

Disfrazados armaron rumba en pleno recorrido en un bus del SITP. El video causó furor en las redes sociales.

Finanzas personales

Reconocido banco llegará a nuevos lugares en Colombia: ¿a quiénes beneficiará?

Jhon Arias

Oficial: Jhon Arias y Yerson Mosquera se quedan sin técnico en Wolverhampton

Invima

Invima lanza alerta por comercialización fraudulenta de adhesivo quirúrgico