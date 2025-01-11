CANAL RCN
Colombia

Mamá y papá del estudiante de Los Andes se pronuncian: “Una familia totalmente destruida”

Jaime Esteban Moreno tenía 20 años y estaba en séptimo semestre. Murió en medio de la celebración de Halloween.

Noticias RCN

noviembre 01 de 2025
03:04 p. m.
Hay consternación por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, joven que era estudiante de la Universidad de Los Andes. El hecho ocurrió durante la celebración de Halloween, noche del viernes 31 de octubre.

Al parecer, Moreno fue golpeado por tres personas cerca a donde se estaba desarrollando el evento Relaja La Pelvis. La Policía recibió el llamado de emergencia y acudió a la situación, encontrándolo tendido sobre la calle 63.

Capturaron a los tres presuntos responsables

El estudiante fue llevado al Hospital Chapinero, acompañado de los uniformados y un acompañante. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte señaló que ingresó con un trauma craneoencefálico.

La situación era crítica, por lo que se decidió trasladarlo al Hospital Simón Bolívar, en donde murió tras un paro cardiorrespiratorio. Los tres presuntos agresores, identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres; fueron capturados. Justamente el hombre también es estudiante de Los Andes.

“La más hermosa persona, excelente ser humano”: familia del joven

Moreno tenía 20 años y estaba cursando séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación. Además, hacía parte de la selección de ajedrez. En 2022, se graduó como bachiller del colegio San Bartolomé La Merced y tenía un hermano menor.

Mónica Jaramillo Buitrago y Jaime Alberto Moreno Gutiérrez, mamá y papá del joven, emitieron un comunicado. Informaron que su hijo era bilingüe y estaba aplicando para un intercambio en Finlandia.

Nuestro amado hijo ha dejado este mundo en medio de unos hechos completamente violentos y desmedidos (…) La más hermosa persona, excelente ser humano, quien resultaba maravilloso no solo para nuestra familia, sino para todos los que tuvieron la posibilidad de conocerlo.

La familia pidió que las autoridades adelanten las investigaciones y esclarezcan lo ocurrido en el menor tiempo posible: “Hemos perdido a un ser maravilloso e irremplazable. Único, auténtico y católico. Dejó una familia totalmente destruida, le cortaron sus sueños, sus planes y sus proyectos”.

