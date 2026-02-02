CANAL RCN
Colombia Video

Pánico en Bogotá por hombre que, sin importarle nada, disparó una escopeta desde su ventana

Los vecinos lo grabaron y la Policía lo sorprendió. Tenía dos escopetas y varios cartuchos.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 02 de 2026
03:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el último fin de semana, hubo una situación grave que se presentó en un barrio de Bogotá.

Juez dejó en libertad a una banda de fleteros capturada en flagrancia por la Policía de Bogotá
RELACIONADO

Juez dejó en libertad a una banda de fleteros capturada en flagrancia por la Policía de Bogotá

Los habitantes del barrio Las Ferias en la localidad de Engativá estaban tranquilos, cuando notaron que una persona estaba apuntando con un arma desde la ventana.

Hombre tenía dos escopetas

Por medio de redes sociales, se viralizó un video con este peligroso momento. Efectivamente, este hombre de 54 años sacó por la ventana el arma y disparó. Con lo que no contó es que una vecina lo estaba filmando.

Después del disparo, la vecina le dijo: “Ahí quedó grabado, ¿oyó? Ya viene la Policía”. Tras la respectiva llamada al 123, los uniformados acudieron al sitio e impidieron que ocurriera una tragedia.

Cuando los policías llegaron, el hombre estaba afuera de la vivienda con el arma. Sin embargo, al darse cuenta que estaban ahí, trató de esconderse al interior; pero fue un acto en vano y terminó sorprendido.

Durante el procedimiento, le pidieron la documentación con la que certificara el porte, pero no la tenía. Contaba con dos escopetas y 13 cartuchos. Es cuestión de tiempo para que un juez de control de garantías lo envíe a prisión con medida de aseguramiento.

Suspensión porte de armas en Bogotá

Es importante recordar que la Brigada 13 del Ejército expidió la resolución 00000248, con la que suspendió la vigencia de los permisos para porte de armas de fuego y traumáticas para personas naturales y jurídicas en la capital.

Se conoce el video del ataque con granada registrado contra un establecimiento comercial en el barrio Santa Fe, de Bogotá
RELACIONADO

Se conoce el video del ataque con granada registrado contra un establecimiento comercial en el barrio Santa Fe, de Bogotá

La medida comenzó a aplicar a las 00:00 horas del 1 de enero y estará presente hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre. Es decir, durante lo corrido de 2026 y, aparte de Bogotá, rige en San Juanito, Calvario y Cundinamarca (menos Medina y Paratebueno).

Un punto relevante es que hay excepciones, como lo son permisos expedidos a la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Inpec, Migración, UNP, DNI, Policía, empresas de vigilancia, misiones diplomáticas acreditadas, personal activo y veteranos de la fuerza pública y profesionales oficiales de reserva.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lluvias En Colombia

Más de 10.000 familias damnificadas en Córdoba por intensas lluvias que afectan 12 municipios del departamento

Santander

Hallan muerto a reconocido ganadero que había desaparecido y estaría siendo víctima de extorsión en Santander

Gustavo Petro

La política antidrogas será el eje central del encuentro entre Petro y Trump: excanciller

Otras Noticias

Diosdado Cabello

Sanciones de Estados Unidos a la hija de Diosdado Cabello, nueva ministra de Turismo de Venezuela

¿Por qué la hija de Diosdado Cabello está sancionada por Estados Unidos? Delcy Rodríguez la nombró como nueva ministra de Turismo.

Premios Grammy

Bad Bunny hizo historia en los Grammy 2026: se llevó 3 galardones y lanzó mensaje contra ICE

El puertorriqueño se convirtió en el primer artista latino en lograr dicha hazaña durante una misma premiación.

Colpensiones

Advierten por los casos específicos donde Colpensiones debe pagar indemnización a afiliados: anótelos

Jhon Durán

Jhon Durán: nuevo paso hacia atrás ignorando un pedido de Néstor Lorenzo

Enfermedades

Expertos consiguen un avance histórico con el que se acercan a la cura del cáncer de páncreas