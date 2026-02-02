Pánico en Bogotá por hombre que, sin importarle nada, disparó una escopeta desde su ventana

En el último fin de semana, hubo una situación grave que se presentó en un barrio de Bogotá.

Los habitantes del barrio Las Ferias en la localidad de Engativá estaban tranquilos, cuando notaron que una persona estaba apuntando con un arma desde la ventana.

Hombre tenía dos escopetas

Por medio de redes sociales, se viralizó un video con este peligroso momento. Efectivamente, este hombre de 54 años sacó por la ventana el arma y disparó. Con lo que no contó es que una vecina lo estaba filmando.

Después del disparo, la vecina le dijo: “Ahí quedó grabado, ¿oyó? Ya viene la Policía”. Tras la respectiva llamada al 123, los uniformados acudieron al sitio e impidieron que ocurriera una tragedia.

Cuando los policías llegaron, el hombre estaba afuera de la vivienda con el arma. Sin embargo, al darse cuenta que estaban ahí, trató de esconderse al interior; pero fue un acto en vano y terminó sorprendido.

Durante el procedimiento, le pidieron la documentación con la que certificara el porte, pero no la tenía. Contaba con dos escopetas y 13 cartuchos. Es cuestión de tiempo para que un juez de control de garantías lo envíe a prisión con medida de aseguramiento.

Suspensión porte de armas en Bogotá

Es importante recordar que la Brigada 13 del Ejército expidió la resolución 00000248, con la que suspendió la vigencia de los permisos para porte de armas de fuego y traumáticas para personas naturales y jurídicas en la capital.

La medida comenzó a aplicar a las 00:00 horas del 1 de enero y estará presente hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre. Es decir, durante lo corrido de 2026 y, aparte de Bogotá, rige en San Juanito, Calvario y Cundinamarca (menos Medina y Paratebueno).

Un punto relevante es que hay excepciones, como lo son permisos expedidos a la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Inpec, Migración, UNP, DNI, Policía, empresas de vigilancia, misiones diplomáticas acreditadas, personal activo y veteranos de la fuerza pública y profesionales oficiales de reserva.