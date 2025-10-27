VIDEO | Ladrones armados se robaron una camioneta en Bogotá: momentos de angustia y desespero

Cámaras de seguridad registraron el violento robo de una camioneta en Bogotá. El hecho se presentó en el barrio Castilla, localidad de Kennedy, en la noche del 23 de octubre. Sujetos armados intimidaron a los ocupantes de una camioneta que estaba sobre la calle 8 con carrera 79.

El vehículo estaba estacionado al frente de una vivienda y un carro se ubicó cerca. Acto seguido, dos personas apuntaron a las víctimas con pistolas. A los pocos segundos se bajó un tercero.

Tres ladrones participaron en el crimen

“Fueron momentos de angustia y de desespero. A los delincuentes no les importa si hay niños. Los intimidaron y se les llevaron la camioneta”, contó uno de los habitantes del sector sobre lo ocurrido.

Las autoridades se encuentran rastreando el vehículo, de acuerdo con el número de la placa y el testimonio de las víctimas.

Justamente los atracos callejeros son la problemática que más preocupa a los ciudadanos en la capital. Esto, a partir de los resultados de la encuesta Bogotá Cómo Vamos 2024.

¿Cómo está la percepción de inseguridad en Bogotá?

El 61.7% consideró que los atracos callejeros fueron el problema más grave de los barrios, superando la drogadicción, el tráfico de drogas, robos de carros, asaltos a casas, atracos en tiendas, presencia de pandillas, vandalismo, homicidios, abuso sexual y presencia de paramilitarismo o guerrilla.

De manera más detallada, las cifras del Distrito apuntan que hasta el 30 de septiembre, se presentaron 2.377 hurtos de vehículos. Los ladrones hicieron de las suyas principalmente en las noches.

La modalidad más utilizada por los delincuentes fue llave maestra. A pesar de ser una gran cantidad de casos, lo positivo es que hubo una reducción en el balance. Entre enero y septiembre de 2024 hubo 3.252 hechos, 875 casos de más.

Por último, las cinco localidades más afectadas por este crimen fueron: Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar.