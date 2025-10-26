CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Atraparon en flagrancia a sujetos que estaban talando ilegalmente eucaliptos en Bogotá

El hecho fue identificado en el barrio Paraíso en la localidad de Ciudad Bolívar.

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
07:57 a. m.
En medio de los controles ambientales que adelantan en la ciudad, se desarrollo una intervención en el sur que dejó a cuatro personas capturadas por tala ilegal de arboles.

El procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Ciudad Bolívar.

Atrapan en flagrancia a sujetos talando ilegalmente eucaliptos en Bogotá

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, realizó un operativo de control ambiental en el barrio Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde fueron capturadas cuatro personas que presuntamente se encontraban talando árboles tipo eucalipto sin los permisos correspondientes.

El procedimiento contó con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional (CAR) y la Secretaría de Ambiente, quienes participaron en la verificación de la situación y confirmaron que la actividad no contaba con la autorización exigida por la autoridad ambiental competente.

Durante la inspección, los uniformados hallaron a los implicados en plena labor de tala y procedieron a su captura. En el lugar fueron incautadas dos motosierras que estaban siendo utilizadas para la extracción del material vegetal.

¿Qué pasó con los sujetos que estaban talando eucalipto en el sur de Bogotá?

Las personas detenidas, hombres cuyas edades oscilan entre los 25 y 65 años, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para adelantar el proceso judicial por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables.

De acuerdo con las cifras entregadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo corrido de este años se han registrado 71 capturas por delitos ambientales como deforestación, aprovechamiento ilícito, contaminación y daño a los recursos naturales.

