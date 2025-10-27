Con IA y traición entre ellos: así cayeron cinco personas que querían salir del país con droga

Las autoridades dieron detalles sobre la historia que hubo detrás del operativo con el que se impidió que unas personas salieran del país con droga desde Bogotá.

Cinco personas fueron sorprendidas con 75 kilos de clorhidrato de cocaína y 25 kilos de marihuana. El plan de ellos consistía en tomar un vuelo desde Bogotá hacia la isla de San Andrés.

¿Cuánta droga pretendían vender?

Con lo que no contaron los criminales es que el sistema de inteligencia artificial se iba a topar en su camino. Durante el registro, se activó la alerta por una posible anomalía.

Resulta que dos personas tenían algo extraño en su maleta, lo cual terminó siendo el primer cargamento. Sin embargo, la desarticulación no terminó ahí. Con este par ya detenido, se le hizo seguimiento al correo electrónico para identificar al resto.

Cómplices delataron al quinto

Gracias a ello, otras personas fueron sorprendidas con droga en su equipaje. El cuarto criminal fue capturado porque su comportamiento de nerviosismo lo delató. Cuando iba hacia el baño, las autoridades lo detuvieron.

Por último, el quinto criminal fue el que casi logra su cometido. Los uniformados lo alcanzaron a capturar cuando estaba adentro del avión. Sus propios secuaces contaron qué vuelo iba a abordar.

Estando en territorio insular, la idea era que tomaran unas lanchas Go Fast hacia Centroamérica y Estados Unidos, los destinos finales. Los delincuentes pretendían obtener más de dos millones de dólares con la venta. Sin embargo, el plan se cayó y los cinco fueron enviados a la cárcel.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad, con corte al pasado 25 de agosto, habían sido incautadas más de 5.2 toneladas de droga en la capital. Además, 2.413 personas han sido capturadas. Las localidades más afectadas por esta problemática han sido Bosa y Kennedy.