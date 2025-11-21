¿Los ha visto?: delincuentes hurtan dos perros en el barrio Madelena, en Bogotá

La delincuencia en Bogotá no da tregua y las mascotas también se han visto afectadas por estos criminales. En las horas más recientes se reportó un nuevo caso de hurto de mascotas, en el sur de la capital, por lo que sus dueños se encuentran tras la búsqueda de dos perros, quienes habrían sido raptados por delincuentes.

Perros son hurtados en el sur de Bogotá

Se trata de Ghara y Ragnar, dos perros de raza husky, quienes desaparecieron tras ser robados en el barrio Madelena. Según el testimonio dado por Yurani Torres, dueña de las mascotas, el rapto se llevó a cabo mientras un paseador de perros se encontraba con Ghara y Ragnar por la zona del humedal de Madelena, detrás del centro comercial Gran Plaza El Ensueño.

Al parecer, según la versión del paseador, informada por la dueña de las mascotas, cuatro sujetos llegaron portando armas de fuego que, presuntamente, fueron utilizadas para “amenazarlo y despojarlo de sus pertenencias”. Seguido de esto, los delincuentes lo habrían obligado a entregar a los dos perros antes de huir.

Por medio de las cámaras de seguridad del sector, y uno de los establecimientos comerciales aledaños, se logra observar a dos de estos sujetos, mientras llevan a las mascotas. Aunque una de estas iba sujetada por su respectiva correa, el segundo canino corre detrás al evitar ser sujetado por la que parece ser una mujer que intenta ponerle el collar.

Finalmente, la pareja logra huir con las mascotas, tomando dirección a la vía pública, sin dejar rastro de su paradero actual.

Pese a la información suministrada, por parte del paseador, Torres manifestó que, al parecer, este hombre sería cómplice del hurto, pues se habrían logrado identificar presuntas inconsistencias en algunos datos como la hora del suceso y el número de delincuentes que participaron en el hurto ya que las cámaras solo dejan ver a dos personas con los perros.

¿Cuál es la ley que regula a los paseadores de perros?

La ley Kiara, aprobada en el país, busca regular los servicios de cuidados de animales de compañía para que se establezcan diferentes estándares mínimos de seguridad en establecimientos como guarderías, paseadores de perros, peluquerías, entre otros servicios con animales.

Así mismo, esta ley busca que quienes lleven a cabo este tipo de actividades cumplan los requisitos y tengan un protocolo de acción ante casos de muerte o pérdida de los animales, mientras estén bajo el cuidado de los prestadores de servicio.