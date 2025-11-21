Rescatan 31 perros de criadero clandestino en Risaralda: el presunto responsable fue capturado

El país sigue reportando nuevos casos de maltrato animal en donde son cientos de especies las que se ven afectadas por distintos delitos que menoscaban sus derechos como seres sintientes.

Aunque la venta de mascotas de compañía, como perros y gatos, aún no se encuentra tipificada como un de delito, la mala tenencia de estos animales sí corresponde a maltrato animal.

Rescatan 31 perros de criadero en Risaralda

Según el más reciente informe de las autoridades, la Policía de Risaralda llevó a cabo una acción en donde se descubrió un criadero clandestino, en la vereda El Totuí, en el municipio de Balboa, donde 31 perros fueron encontrados en condiciones deplorables.

En compañía de un médico veterinario, durante la inspección realizada, se logró constatar que el lugar no contaba con permisos, presentaba deficiencias de salubridad y los animales mostraron signos de desnutrición, lesiones visibles y ausencia total de atención médica.

Según John Hernando Téllez Ariza, comandante del departamento de Policía de Risaralda, los uniformados llevaron a cabo la captura del presunto responsable por el delito de maltrato animal. Así mismo, los caninos fueron puestos bajo protección con el objetivo de restablecer sus derechos y atender las lesiones ocasionadas por las pésimas condiciones de salud en las que se encontraban.

En las imágenes del rescate, compartidas por las autoridades oficiales, evidencian la zona en la que se encontraban los caninos, pues estos estaban separados en distintas jaulas, segmentadas por rejas con evidentes rastros de oxidación, con presencia de heces.

¿Cuáles son los posibles riesgos de comprar mascotas?

La compra de mascotas, desde criaderos, ha sido una de las discusiones más latentes dentro de las comunidades animalistas, pues actualmente las regulaciones para este tipo de actividades no son acatadas en su totalidad por parte de un importante número de establecimientos.

Según colectivos animalistas, la compra de animales, desde criaderos ilegales, incentiva el delito de maltrato animal, pues la mayoría de estas mascotas se encuentran en pésimas condiciones de salud al ser sometidos a una reproducción forzada.

Así mismo, los riesgos de enfermedades en las crías aumentan ya que dicha reproducción se realiza al cruzar la misma línea familiar de las madres.