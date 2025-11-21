UBPD advierte que recorte presupuestal 2026 pone en riesgo la búsqueda de desaparecidos

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) informó sobre la asignación presupuestal para la vigencia 2026, la cual resultó inferior a lo solicitado por la entidad.

El Congreso aprobó 76.273 millones de pesos para inversión, cifra que representa un 26,9 % menos frente a lo requerido para sostener las acciones humanitarias y territoriales, así como la continuidad del personal que hace posible la búsqueda en Colombia.

De acuerdo con la UBPD, este monto es equiparable al presupuesto de 2022, lo que implica menos recursos para avanzar en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas.

Ajustes en operación y contratación en la UBPD

Ante este escenario, la UBPD señaló que deberá replantear su modelo de operación para garantizar la sostenibilidad de la misión y priorizar territorios. La entidad indicó que actualmente se adelantan jornadas internas de revisión con el fin de definir ajustes en la contratación que permitan mantener el mandato en todo el país.

La UBPD también recordó que adelanta un proceso de creación de cargos en la planta de personal a costo cero, con el objetivo de formalizar contratos de prestación de servicios y fortalecer las actividades operativas de búsqueda.

Continuidad de la misión pese a limitaciones

La entidad reiteró que la reducción de recursos no obedece a una decisión discrecional, sino al marco financiero aprobado por el Congreso y el Ministerio de Hacienda.

Aun así, continuará gestionando alternativas para mejorar las condiciones contractuales dentro de las posibilidades normativas y presupuestales.