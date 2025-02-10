CANAL RCN
Colombia

Grave información sobre caso de Tatiana Hernández: habrían intentado secuestrar a sus padres

El próximo 13 de octubre, se completarán seis meses desde que la estudiante de 23 años desapareció.

Tatiana Hernández desapareció hace más de cinco meses.
Tatiana Hernández desapareció hace más de cinco meses. Foto: Alcaldía de Cartagena.

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
12:22 p. m.
El caso de Tatiana Hernández ha tenido más dudas que aciertos. La joven desapareció hace más de cinco meses en Cartagena.

La última vez que vieron a la estudiante de medicina de 23 años fue el 13 de abril de 2025. Hernández desapareció mientras realizaba sus prácticas profesionales en el Hospital Naval y estaba a tan solo una semana de culminarlas.

Intentos de extorsión y secuestro

Durante ese tiempo, la familia aseguró que ha recibido llamadas extorsivas, en las que han pedido hasta 30 millones de pesos. Aunque la investigación ha avanzado, lo cierto es que no hay indicios claros para saber qué pasó con ella.

En diálogo con la FM, los familiares dieron a conocer una situación aún peor. Lucy Díaz, mamá de la joven, afirmó que ella y su esposo, Carlos Hernández, fueron víctimas de un intento de secuestro.

Al parecer, el Clan del Golfo estuvo detrás de este suceso. La mujer contó que fueron citados a un sitio para darles información que supuestamente era vital para encontrar a Hernández. Sin embargo, no hubo tal encuentro.

Más de cinco meses sin saber nada de la joven

Por causa de las extorsiones, ellos hace algunos meses salieron de Cartagena y se fueron a vivir a Bogotá. Además, Díaz le pidió a la Fiscalía fortalecer su seguridad y la de su esposo por causa de estos hechos; pero indicó que no ha sido posible.

Hace algunas semanas, su papá dio un detalle importante, también en entrevista con La FM. La joven habría intentado acabar con su vida: “De lo que nos han comentado los compañeros con los que ya le hicieron entrevistas en Bogotá es que sí, están como indagando a ver si reúnen un material probatorio de que ella tenía motivos para suicidarse o alguna cosa así”.

Al parecer, aquel 13 de abril, la joven se fue caminando por los alrededores del Hospital Naval. Una de sus compañeras contó que la vio triste.

