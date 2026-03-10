CANAL RCN
Colombia Video

Fiscalía desiste de solicitar la medida de aseguramiento contra Juliana Guerrero

De acuerdo con el ente acusador, no están dadas las condiciones para la misma. Guerrero advirtió que no ha tenido tiempo para contratar un abogado de confianza.

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
12:48 p. m.
Por segunda y “última vez” Juliana Guerrero, exaspirante al viceministerio de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad, presentó una solicitud de aplazamiento de su audiencia de imputación de cargos, programada para las 9:00 de la mañana del martes, 10 de marzo, alegando que no ha tenido tiempo para contratar un abogado de confianza.

“Dada la connotación pública nacional de los hechos por los que he sido citada en calidad de indiciada, me ha resultado materialmente imposible concertar, oportunamente, la contratación de un abogado de mi confianza, que pueda asumir de manera adecuada mi defensa técnica en esta etapa inicial del proceso penal”, se lee en una carta de la joven que, aún, figura como delegada del Gobierno.

Juliana Guerrero será imputada hoy por los presuntos títulos falsos para llegar al Viceministerio de Juventudes
Fiscalía desiste de su solicitud de la medida de aseguramiento contra la joven:

A la espera de ser imputada por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documentos públicos, al presentar dos títulos, presuntamente falsos, de estudios realizados en la Fundación Universitaria San José, se conoció, además, en la audiencia del martes que la Fiscalía desistió de solicitar la medida de aseguramiento domiciliaria en su contra.

De acuerdo con la fiscal del caso, “mediante un oficio dirigido al juzgado 25 con función de control de garantías se desistió de la solicitud de la medida de aseguramiento, al considerar que no se cumplían los presupuestos procesales hasta la fecha, de momento, para solicitar la misma”.

El juzgado tendrá que presentar, nuevamente, la carpeta para un reparto, debido a que la Fiscalía, también, solicitó realizar la imputación de Guerrero junto al secretario de la Fundación San José, debido a que los hechos por los que serán imputados guardan relación.

¿De dónde sale el poder de Juliana Guerrero dentro del Gobierno?
¿De qué se acusa a Guerrero?

En una denuncia pública, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza señaló que Juliana Guerrero no habría cumplido los requisitos mínimos para obtener un título profesional de la Fundación San José.

Al revisar el portal del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) encontró que la joven, cercana al ministro del Interior Armando Benedetti, no presentó los exámenes de Estado Saber Pro ni Saber TyT.

Además, la Contraloría advirtió en noviembre de 2025 que Guerrero habría utilizado una aeronave oficial para cumplir compromisos personales, incurriendo en gastos por 213 millones de pesos.

