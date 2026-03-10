El "Elefante Blanco" revela quién está detrás de la máscara y promete seguir denunciando la corrupción desde el Congreso

En medio del ambiente electoral que atraviesa el país, no solo las candidaturas presidenciales han captado la atención. La disputa por las curules en el Congreso también ha dejado nombres que han generado debate y curiosidad entre los ciudadanos.

Uno de esos casos es el de Luis Carlos Rúa Sánchez, conocido en redes sociales como “El Elefante Blanco”, un personaje que se hizo viral desde 2021 por denunciar obras públicas inconclusas y presuntas irregularidades en contratos estatales.

Su elección como senador sorprendió por la cantidad de votos obtenidos y, al mismo tiempo, despertó una pregunta entre muchos ciudadanos: quién era realmente la persona detrás del disfraz del elefante que durante años recorrió el país señalando proyectos inconclusos y presuntos casos de corrupción.

¿Su disfraz fue una estrategia para su campaña electoral?

Tras su triunfo electoral, Rúa explicó que el uso del disfraz no nació como una estrategia de campaña, sino como parte de un proyecto de veeduría ciudadana que inició hace cuatro años.

Luis Carlos Rúa (Elefante Blanco), senador electo:

Bueno, lo primero es decir que esto no era una estrategia electoral, es un proyecto de veeduría que nació hace cuatro años y yo vengo haciendo esto hace mucho tiempo. Decidí usar este símbolo poderoso que va a seguir aún estando en el Congreso precisamente porque la idea es que los procesos continúen y cuidar.

Según explicó, el personaje surgió también como una forma de protegerse frente a ataques políticos y mediáticos tras denunciar presuntas irregularidades en la administración pública.

En ese momento, pues la idea central ha sido como evitar ataques mediáticos o cosas con mentiras, como en su momento trataron de destruirme un señor que era alcalde de Pereira. Fue la primera ocasión que pasó cuando lo denuncié públicamente. El señor Juan Pablo Gallo trató de destruirme con todos sus asesores con el poder político.

De acuerdo con su relato, tras esas denuncias decidió mantener el símbolo del elefante para continuar su labor de veeduría.

Yo dije, bueno, yo quiero seguir haciendo de veeduría. El señor perdió el cargo. Entonces busquemos un símbolo. Se creó el símbolo del elefantico para seguir defendiendo lo que yo creo, que es precisamente que lo público es para servirle a la gente y no para servirle a los funcionarios, como suele pasar en este país.

¿Qué hacía antes el "Elefante Blanco" y por qué era viral?

El ahora senador también aseguró que el paso al Congreso representa una oportunidad para fortalecer ese trabajo de control ciudadano, además de contar con mayores garantías de seguridad.

No fue una estrategia electoral, sino es un paso para tener seguridad. El tema del esquema de seguridad. Saben que los congresistas podemos tener eso y de esa manera. Por eso ahora es más factible mostrarse, porque es un deber constitucional que los congresistas podamos estar protegidos.

Antes de dedicarse a estas denuncias, Rúa se desempeñaba como ingeniero electricista y profesor universitario. Según explicó, su incursión en la veeduría surgió mientras intentaba desarrollar un proyecto educativo con estudiantes.

Realmente es que yo quería hacer un grupo de investigación para que estudiantes de colegios aprendieran temas de nuevas tecnologías… pero me di cuenta que para poder tener acceso y que en los colegios me dieran el permiso, tenía que empezar a gestionar en la Secretaría de Educación un permiso especial.

Durante ese proceso comenzó a conocer el funcionamiento interno de las entidades públicas y asegura que allí detectó irregularidades.

Ahí hice la forma y empecé a trabajar en la Alcaldía de Pereira. En ese proceso me di cuenta que había muchas irregularidades con el tiempo y yo dije, yo no estoy dispuesto, en ningún momento lo estuve, no pensé que fuera así, a hacer cosas que estuvieran en contra de mis principios.

Rúa también relató que después de denunciar al entonces alcalde de Pereira tuvo que abandonar la ciudad debido a amenazas.

Yo tuve el valor de denunciarlo en ese momento, no me arrepiento, pero tengo que decir, fue muy difícil. Entonces todo empezó ahí, fue como una casualidad, no fue algo que yo estuviera buscando.

¿Cuáles son las promesas de el "Elefante Blanco" para el Congreso?

Con su llegada al Senado, afirma que mantendrá la línea de denuncias que lo hizo conocido en redes sociales bajo el lema “hasta que les dé miedo robar”.

Siempre el lema ha sido hasta que les de miedo robar, que ha logrado recuperar puentes como Juancito en Cali, el puente del kilómetro 58 fue una presión que se hizo al gobierno nacional para que lo entregara.

Para su trabajo legislativo, anunció que parte de su equipo en la Unidad de Trabajo Legislativo será seleccionada mediante convocatoria pública.

La idea es que esas personas, según el perfil técnico, como yo voy a tener una UTL, esa UTL precisamente es algo que elige el congresista, pero la otra mitad de esa UTL va a estar seleccionada por mérito. Yo voy a hacer una convocatoria pública para elegir abogados especialistas en temas constitucionales y de proyectos de ley.

Entre sus iniciativas, mencionó un proyecto legislativo denominado “Ley Darío”, inspirado en su padre, que busca establecer tiempos y presupuestos definidos para la reparación de huecos en las vías.

Una de las propuestas legislativas que vamos a sacar adelante se va a llamar la ley Darío. Mi papá se llamaba Darío precisamente para buscar un presupuesto y tiempo definidos para que los alcaldes y gobernadores tengan que reparar los huecos.

Según afirmó, su objetivo es que desde el Congreso continúe el seguimiento a obras públicas y proyectos estatales que, asegura, deben ejecutarse con transparencia y eficiencia.