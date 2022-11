Esposa de Javier Velilla y su desespero: “No sé si está fallecido”

Este martes se intensificaron las búsquedas de Javier Velilla, el celador desaparecido desde el sábado tras los derrumbes que se dieron en La Calera tras las fuertes lluvias que se presentaron en horas de la tarde. Su esposa, Luz Ángela Ríos, está desesperada por la situación y pide a gritos ayuda por parte de las autoridades.

Una vez se conoció de la gravedad de los hechos por las fuertes lluvias del sábado en La Calera, tres celadores de un conjunto residencial de la zona recibieron la orden de recorrer el eje vial del sector para verificar los estragos que dejó el aguacero.

Así que se montaron en un carro particular y salieron a recorrer el sector de Alboretto. Sin embargo, mientras esquivaban obstáculos en la vía, una parte de la montaña se desprendió y cayó sobre el vehículo en el que iban. Sólo uno de los integrantes del carro alcanzó a salir del carro antes de que la avalancha se los llevara.

La corriente de la quebrada San Antonio, que se desbordó, arrastró al vehículo por varios metros hacia abajo, con las dos víctimas a bordo: Javier Velilla y Hollman Rodríguez. El primero no ha aparecido, mientras que el segundo si apareció pero sin vida.

¿Qué pasó con Javier Velilla?

Javier Velilla salió de su casa antes de las nueve de la mañana para tomar el turno en el conjunto, sin embargo, no regresó a las siete de la noche, como estaba acotumbrado. Su esposa se alarmó y entró en desespero.

“Yo hablé por última vez con mi esposo a las tres de la tarde, cuando el aguacero estaba fuerte. Luego él salió a inspeccionar los otros derrumbes que había en la carretera, pero fue arrastrado dentro del carro junto al otro compañero”, detalló entre lágrimas Luz Ángela Ríos, esposa de Javier Velilla Arrieta.

Mire también: Gobierno anuncia medidas para hacer frente a la ola invernal que afecta a Colombia

Con el desespero de no saber lo que ocurrió, Ríos expresó que no ha recibido el acompañamiento que referencian las autoridades departamentales sino de las personas allegadas y vecinos del sector en el que su esposo prestó los servicios de seguridad.

“No sé todavía si está fallecido. Necesito esa retroexcavadora para que lo busquen porque no lo hemos encontrado. Lo que hacen es mandar la retroexcavadora a abrir vías para que pasen los carros lujosos de esta zona, porque ellos son más prioridad, porque tienen plata y yo no”, relató la mujer.

La última vez que se vio con Velilla

La última conversación que tuvo Luz Ángela con Velilla, fue el sábado a las 3:00 p. m. del 12 de noviembre. Entre tanto, hablaron de las fuertes lluvias y planearon encontrarse después de las 7:00 p. m. en su casa.

La esposa le marcó insistentemente a su celular pero nunca pudo volver a hablar con él. Decidió salir con su hija de 18 años y dejó a los otros tres bajo el cuidado de una hermana. “Yo me vine corriendo con mi hija. [Nos dijeron] que no aparecían, que no aparecían. No me dieron nada de explicaciones. Yo de aquí no me voy a mover. Esto no tiene nombre”, comentó Luz Ángela Ríos.

El testigo de los hechos

El hombre que alcanzó a salir del vehículo, Jesús David Serrano, habló con la Revista Semana y contó los hechos. “fue algo muy rápido. Yo me dirigía a portería con el compañero Holman. Yo iba para recibir puesto y él iba a empezar turno. Nos encontramos con Velilla cuando se vino la avalancha. Yo grabé unas imágenes y salí corriendo, corrí con suerte, gracias a Dios. Estábamos tres personas en un vehículo y yo alcancé a salir, en cuestión de segundos, quedaron ellos y la avalancha les tapó el vehículo”.

Además, explicó que Velilla estaba haciendo un reporte para los residentes sobre el estado de las vías y por eso se subió al vehículo. “Nadie se imaginó que fuera a pasar esto, esto fue algo momentáneo, rápido, cuestión de segundos, eso fue un desprendimiento de tierra. Yo llevo aquí dos años y gracias a Dios me salvé”.