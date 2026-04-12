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Peligrosos cabecillas criminales capturados podrían participar en proceso de paz de Buenaventura

Cabecillas de Los Shotas y Los Espartanos, señalados de homicidios y narcotráfico, serían incluidos en mesa de diálogo sociojurídico.

Noticias RCN

abril 12 de 2026
06:09 p. m.
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La posible inclusión de dos importantes cabecillas de organizaciones criminales en el proceso de paz de Buenaventura ha desatado polémica e indignación en el departamento del Valle del Cauca.

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Se trata de Diego Fernando Bustamantes, alias Diego Optra, líder de Los Shotas capturado en Madrid en febrero de 2024; y Jorge Isaac Campas, alias Mapaya, cabecilla de Los Espartanos, detenido esta semana en Bolivia.

Ambos criminales están señalados de múltiples delitos que incluyen homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y narcotráfico. La comunidad de Buenaventura esperaba que estos individuos pagaran por sus crímenes ante la justicia ordinaria, sin embargo, ahora existe la posibilidad de que participen en la mesa jurídica del proceso de paz que busca fortalecer la seguridad en la región.

¿Alias Diego Optra y ‘Mapaya’ serían gestores de paz?

Fabio Cardozo, delegado del proceso de paz en Buenaventura, fue quien anunció la posibilidad de iniciar un proceso de diálogo con estos peligrosos delincuentes, desatando indignación y controversia en la ciudad portuaria.

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Hasta el momento, las autoridades del Valle del Cauca no se han pronunciado oficialmente sobre esta posible designación.
La decisión ha generado preocupación en materia de seguridad ciudadana, sobre todo por lo que ha venido sucediendo con los líderes criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, a quienes se les daría beneficios por hacer parte de los diálogos de paz urbana.

Desde el ámbito judicial, la medida es vista como un retroceso, en la medida que debilitaría la justicia y daría vía libre para continuar delinquiendo a estos criminales.

¿Qué se sabe sobre las posibles designaciones?

Lo que sigue sin aclararse son las condiciones específicas bajo las cuales Diego Optra y Mapaya colaborarían en el proceso de paz. No se ha informado si renunciarán completamente a sus actividades criminales ni qué garantías ofrecerán a las víctimas de sus delitos.

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Las capturas de ambos criminales en el exterior fueron resultado de operaciones de cooperación internacional. Diego Optra fue detenido en España tras meses de seguimiento, mientras que Mapaya fue capturado en Bolivia en una operación reciente, evidenciando el alcance transnacional de estas organizaciones criminales que operan en Buenaventura.

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