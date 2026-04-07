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Fiscalía revoca suspensión de órdenes de captura contra 16 de los 23 criminales de Medellín

Días atrás, se supo que se habían levantado las órdenes sobre 23 delincuentes de Medellín y el Valle de Aburrá.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

abril 07 de 2026
08:35 a. m.
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Tras la polémica que generó la suspensión de órdenes de captura sobre 23 criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, la Fiscalía tomó una importante decisión.

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Resulta que se revocó la suspensión sobre 16 de estas personas. De acuerdo con el ente acusador, el Gobierno omitió información y no señaló que ellos ya estaban privados de la libertad.

Los 16 criminales ya están presos: suspensión se mantiene para siete

En ese orden de ideas, no tenía sentido suspender las órdenes de captura. Se mantienen para: Andrés Felipe Rodas Montoya, Carlos Augusto Dayron Alberto Muñoz Torres, Elder Darbey Zapata Rivera, Freyner Alfonso Ramírez García, Iván Darío Suárez Muñoz, Jesús David Hernández Grisales, Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, José Leonardo Muñoz Martínez, Juan Carlos Rendón Castro, Juan Carlos Mesa Vallejo, Juan Fernando Álvarez, Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, Paulo Andrés Torres Flórez, Sebastián Murillo Echeverri y Walter Alonso Román Jiménez. Por lo tanto, el levantamiento se mantiene para siete personas.

Por petición del Gobierno a través del Comisionado de Paz, la Fiscalía había levantado las órdenes contra estos delincuentes. Esto, para que pudieran participar en los espacios y diálogos de paz.

La solicitud se hizo el pasado 24 de febrero y, con base en lo mencionado por la entidad, no cobijaba para aquellos que ya estaban privados de la libertad, ya sea cumpliendo una condena o cobijados con medida de aseguramiento.

Alcalde de Medellín se pronunció: “Enderezar el camino”

De igual forma, si uno de estos delincuentes era sorprendido cometiendo crímenes en Medellín y el Valle de Aburrá bajo flagrancia, podrían ser arrestados. Además, un punto clave es que la suspensión cobija a aquellos que protagonizaron el polémico ‘tarimazo’ en la capital antioqueña.

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En diálogo con La FM, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció: “Prácticamente el Gobierno y el Alto Comisionado para la Paz trataron de engañarle (a la fiscal Luz Adriana Camargo) porque no dijeron que esas personas estaban ya pagando condenas en la cárcel de Itagüí. Buena decisión de enderezar el camino”.

El mandatario también hizo referencia a alias El Montañero, quien aún cuenta con la suspensión de la orden. “Se habla de narcotráfico a Europa y homicidios. Es un tipo muy peligroso de una estructura con alcance transnacional”, indicó al mencionar que este hombre debería estar tras las rejas.

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