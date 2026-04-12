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Lucho Herrera se declaró inocente en proceso por desaparición de campesinos

El abogado Iván Cancino, representante de Herrera, aseguró que la diligencia se desarrolló con normalidad.

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abril 12 de 2026
03:35 p. m.
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El exciclista colombiano Luis Alberto Herrera Herrera, conocido como Lucho Herrera, se declaró inocente durante una diligencia de indagatoria ante la Fiscalía de la Dirección Especializada contra las violaciones a los derechos humanos.

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El organismo lo vinculó formalmente en una investigación por su presunta participación en la desaparición de cuatro campesinos en zona rural de Fusagasugá, ocurrida el 23 de octubre de 2022.

El caso también involucra a su hermano Rafael Herrera y se originó tras las declaraciones de dos exparamilitares que señalaron al campeón de la Vuelta a España de haber financiado la desaparición de sus vecinos.

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La defensa insiste en contradicciones

El abogado Iván Cancino, representante de Herrera, aseguró que la diligencia se desarrolló con normalidad y que su cliente respondió todas las preguntas de la Fiscalía.

Aunque recordó que el proceso tiene reserva, señaló que existen “contradicciones serias en fechas, montos y lugares” dentro de los testimonios que lo acusan.

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Cancino agregó que detrás de las imputaciones habría un interés de perjudicar a Herrera, quien —según dijo— no cedió a presiones económicas de grupos armados. “A nadie se le puede ocurrir que una figura pública en un municipio pequeño se pusiera del lado equivocado de la ley”, afirmó.

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Lo que viene en el proceso

Tras la indagatoria, la defensa espera corroborar los elementos presentados y avanzar en la construcción de pruebas que respalden la inocencia del exciclista. Cancino insistió en que Herrera, víctima de secuestro y extorsión en el pasado, no habría tenido vínculos con estructuras ilegales.

El proceso judicial continuará bajo reserva, mientras la Fiscalía evalúa las pruebas y testimonios para definir los siguientes pasos en uno de los casos más sensibles que involucra a un deportista emblemático del país.

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