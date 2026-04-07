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Alias El Montañero, líder de la sanguinaria banda ‘El Mesa’, fue designado gestor de paz

Aunque en Bogotá se logró la captura de 23 integrantes de esta peligrosa red criminal, la orden de captura en contra de su cabecilla se encuentra suspendida.

Noticias RCN

abril 07 de 2026
08:47 a. m.
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El alcalde Carlos Fernando Galán criticó la designación como gestor de paz de Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, líder de la temida banda delincuencial ‘El Mesa’, desarticulada recientemente en Bogotá.

De acuerdo con el mandatario, se trata de una “incoherencia en la política criminal”, que desconoce las investigaciones y trabajos operativos de las autoridades para el desmantelamiento de dichas organizaciones.

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Hace unos días, al jefe máximo de esa banda, alias Montañero, el gobierno lo nombró gestor de paz y le levantó la orden de captura. Así es muy difícil la lucha contra la delincuencia.

Por ahora se desconoce el paradero del líder criminal de esta banda que, solo en Bogotá, ha sido vinculada con por lo menos seis homicidios.

Así cayeron criminales de ‘El Mesa’ en Bogotá

La organización ‘El Mesa’, originada en bello, Antioquia, se ha expandido a varias regiones del país, incluida la capital, en donde delinque desde hace cerca de 12 años.

El pasado lunes 6 de abril, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía confirmaron el desmantelamiento de la estructura mediante la captura de 23 personas, entre las que se encontraban 8 sicarios, entre ellos alias Nias, señalado de participar en al menos 50 homicidios.

Para esto, un agente encubierto estuvo por cerca de un año infiltrado entre la banda, conociendo su estructura y funcionamiento para lograr las capturas.

Las investigaciones revelaron que hace más de una década, los miembros de esta organización llegaron a Bogotá y se han hecho pasar como taxistas. Bajo esta fachada, han vendido droga y armas entre Usme y Suba, teniendo así presencia en el sur y parte del occidente.

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A medida que transcurrían los años, fueron robusteciendo su poderío en La Gaitana, Fontanar, Villa Cindy, Santa Rita, Santa Cecilia, Lisboa y Bilbao. En aras de impedir que les quiten el control en la venta de droga en parqueaderos, discotecas y otros sitios de alta afluencia, han cometido asesinatos.

¿Quién es alias El Montañero?

Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, es el líder de la sanguinaria banda ‘El Mesa’, una de las más temidas del Valle de Aburrá y que se ha extendido por varias regiones del país a lo largo de los años.

En Bogotá, esta organización está relacionada con el hallazgo de dos cuerpos envueltos en bolsas en la localidad de Suba, durante 2025.

Pérez Peña fue guerrillero del EPL, fundó la banda criminal ‘El Mesa’ y ha sido capturado varias veces por delitos como tentativa de homicidio, tentativa de hurto agravado y calificado, cohecho, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y falsedad en documento público.

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Además, se cree que ‘El Montañero’ tendría vínculos con el ELN, las disidencias de las Farc y el Tren de Aragua.

Su nombre aparece en la resolución mediante la cual el Gobierno solicitó a la Fiscalía suspender las órdenes de captura contra 23 líderes criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, por hacer parte de la mesa de paz urbana.

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