Descubren red de reventa de pasajes de Transmilenio en pleno centro de Bogotá

Las autoridades distritales intensificaron las acciones contra la reventa ilegal de pasajes en el sistema Transmilenio, una práctica conocida como elusión que afecta directamente la operación del transporte público.

En el marco de estos controles, operativos recientes en el centro de Bogotá permitieron identificar a varias personas dedicadas a esta actividad irregular.

Descubren red de reventa de pasajes de Transmilenio en Bogotá

Las autoridades descubrieron una red de reventa ilegal de pasajes de Transmilenio que operaba en el centro de Bogotá, luego de adelantar operativos en la estación Las Nieves, donde seis personas fueron sorprendidas vendiendo pasajes de manera irregular y posteriormente trasladadas a Centros Transitorios de Protección (CTP).

El procedimiento fue adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá, en articulación con el Distrito, como parte de las intervenciones permanentes que se vienen desarrollando para enfrentar la elusión.

Mujer denunciada por redes sociales fue capturada por la reventa de pasajes

Entre las personas trasladadas se encuentra una mujer que había sido denunciada previamente por la ciudadanía a través de redes sociales, señalada de participar en la venta ilegal de pasajes dentro de una estación del sistema.

A otros seis individuos se les aplicaron las medidas correctivas correspondientes y quedaron a disposición de las autoridades en los Centros Transitorios de Protección, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1801 de 2016.

La identificación y el traslado de estos revendedores se produjeron además en el marco de una investigación que adelantan las autoridades contra una estructura dedicada a la reventa de pasajes que opera en el centro de la ciudad, lo que permitió fortalecer el trabajo de seguimiento y control en esta zona.

Cabe mencionar que, con corte al 15 de diciembre, las autoridades han realizado 133 intervenciones en distintos puntos de la ciudad, logrando la incautación de 5.967 tarjetas TuLlave utilizadas para la reventa irregular de pasajes.

Las labores de control también han permitido la identificación plena de 177 revendedores, a quienes se les han impuesto 379 comparendos, además del traslado de 45 personas a Centros Transitorios de Protección como medida correctiva.

¿Cuáles son las estaciones en donde más se revenden pasajes?

El monitoreo y la georreferenciación del fenómeno permitieron establecer que la venta ilegal de pasajes se concentra principalmente en sectores del suroccidente y del centro de Bogotá, con mayor incidencia en localidades como Bosa, Kennedy, Fontibón, Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe y Los Mártires.

Por otra parte, de acuerdo con los reportes de la Subgerencia Económica de Transmilenio S. A., la afectación económica derivada de esta práctica ilegal asciende en lo corrido de 2025 a $417 millones, recursos que impactan directamente la operación del sistema y la prestación del servicio a millones de usuarios.