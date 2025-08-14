Presidente Petro negó que su gobierno tramitara "privilegio para Carlos Ramón González"

En medio del escándalo que ha desatado la revelación de un documento, obtenido en exclusiva por Noticias RCN, que dejaría en evidencia que la Embajada de Colombia habría enviado una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua solicitando regular el estado migratorio de Carlos Ramón González en ese país, el presidente Gustavo Petro se pronunció.

Este trámite se habría radicado el pasado 21 de mayo, el mismo día en el que el exdirector del Dapre fue imputado por tres delitos por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD.

Tras los señalamientos y el anuncio del concejal Daniel Briceño de radicar una denuncia penal en su contra ante la Fiscalía, el mandatario negó que su gobierno haya tramitado privilegios para el exfuncionario prófugo de la justicia:

¿Gobierno Petro facilitó la fuga de Carlos Ramón González?

El documento revelado por Noticias RCN evidencia la solicitud que la Cancillería habría emitido a Nicaragua para el trámite de la residencia legal de Carlos Ramón González, el mismo día de la imputación de cargos por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD.

Frente a estos complejos señalamientos de evasión a la justicia que recaen en el Gobierno Nacional, el presidente Petro aseguró que el Estado no habría concedido privilegios al prófugo exdirector del Dapre:

El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algun tipo de privilegio para Carlos Ramón González.

Laura Sarabia era la canciller cuando se tramitó la salida de Carlos Ramón González

Tras conocerse esta información, el concejal Daniel Briceño confirmó que denunciará formalmente, ante la Fiscalía, a la entonces canciller, Laura Sarabia y a los funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua que habrían facilitado la fuga de González.

La defensa de Sarabia, respondió inmediatamente que, en simultáneo, procedería a denunciar a Daniel Briceño por falsa denuncia.

Poco después, Laura Sarabia también se refirió a estos señalamientos y negó haber participado en la salida del exfuncionario del país y su ingteso a Nicaragua:

No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad.