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Ataques digitales a mujeres públicas son violencia de género: Corte Constitucional se pronunció

El fallo se dio después de la tutela interpuesta por una gestora social contra un creador de contenido que la atacó en redes sociales haciendo referencia a su cuerpo y apariencia física.

Ataques digitales a mujeres públicas son violencia de género: Corte Constitucional se pronunció
Foto: Magnific

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
11:33 a. m.
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En días pasados, una gestora social de Arauca interpuso una tutela contra un creador de contenido debido a la cantidad de comentarios y publicaciones realizados en Facebook que hacían referencia a su cuerpo y apariencia física, además de su labor, teniendo relevancia pública.

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A través de un comunicado oficial, la Corte Constitucional decretó que este tipo de comportamiento puede ser considerado violencia de género digital, ya que se podrían generar espacios públicos y políticos hostiles, además de aumentar la autocensura y desincentivar su participación.

Diferencian la libertad de expresión de ataques personales

En primera instancia, la Sala Cuarta determinó que, debido a su trascendencia pública y labor social, las críticas en referencia a su trabajo como tema de interés general se encuentran amparadas por la libertad de expresión y la participación política.

Sin embargo, en la corte se diferenciaron las expresiones referentes a su cuerpo, apariencia e intimidad, determinando que esos contenidos se convirtieron en ataques personales, ya que sexualizan, cosifican, instrumentalizan, minimizan y desacreditan a la mujer con fundamento en estereotipos de género.

Además de definir dichos ataques como violencia de género, la Sala afirma que este tipo de comportamientos también se pueden convertir en un obstáculo para la mujer al momento de ejercer un trabajo como persona pública, llegando a limitar su capacidad de intervención y representatividad.

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Sanciones para el agresor de redes sociales

Una vez analizadas las pruebas y que se determinara la agresión, la Sala ordenó que la persona denunciada eliminara cualquier publicación o comentario que violentara a la mujer; debe abstenerse de realizar publicaciones de ese tipo, pedir disculpas públicas y realizar una capacitación sobre igualdad de género y violencia contra las mujeres.

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