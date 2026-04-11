Atacó a su expareja con un agente químico en Medellín y la obligó a decir que había sido un habitante de calle para llevarla a urgencias

Por el delito de intento de feminicidio agravado en grado de tentativa fue imputado Guillermo León Palacio Londoño, tras causar quemaduras de segundo grado a su expareja sentimental en el 50% de su cuerpo.

De acuerdo con la Fiscalía seccional Medellín, un ciclo de violencia marcado por “agresiones físicas y psicológicas, acompañadas de expresiones ofensivas y denigrantes”, llevó a la mujer de 24 años a terminar la relación.

Sin embargo, el 28 de octubre, Palacio Londoño la habría convencido de encontrarse para hablar sobre sus hijos, aún menores de edad.

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¿Qué se sabe de la agresión contra la joven de 24 años en Medellín?

El hombre la habría recogido en un taxi que condujo hasta el sector de Aranjuez, donde estacionó el vehículo, argumentando fallas mecánicas, y sacó del baúl una sustancia química que, posteriormente, roció sobre la joven de 24 años.

El agente le causó quemaduras en el rostro, el tórax y otras partes del cuerpo, además de llevarla a perder la vista.

El dolor y gravedad de las lesiones hacían imperativo que fuera trasladada de urgencia a un hospital, pero Palacio Londoño la retuvo e intimidó para hacerle prometer que, al ser cuestionada por los médicos, señalaría como responsable a un habitante de calle.

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Palacio Londoño no aceptó cargos, pero fue enviado a un centro carcelario:

En medio de la agresión, Londoño Palacio también sufrió quemaduras que lo habrían obligado a solicitar atención médica en un centro hospitalario, donde, finalmente, fue capturado por las autoridades.

Aunque decidió no aceptar cargos, un juez de control de garantías impuso en su contra la medida de aseguramiento en centro carcelario.

De acuerdo con el informe anual de violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos de la Gobernación de Antioquia, en 2025 “se notificaron 24.452 casos de violencia de género, intrafamiliar y sexual en el departamento de Antioquia, con una tasa de 352,9 por 100.000 habitantes”. Durante el año pasado, se registraron, además, tres agresiones con ácido, álcalis y sustancias corrosivas, en el departamento.