Cae presunto reclutador de menores con nexos en las disidencias: este era su modus operandi
Este hombre, al parecer, estaba detrás de la logística para transportar a las víctimas.
Noticias RCN
09:02 a. m.
En Meta, detuvieron a un hombre que tendría nexos con las disidencias de las Farc y habría estado detrás del reclutamiento forzado de varios menores.
Fidel Escobar Ramírez sería responsable de reclutar adultos y jóvenes en Cauca, uno de los departamentos donde hay mayor presencia del grupo armado. Se cree que habría dispuesto de vehículos para llevarlos a los campamentos donde los entrenaron para usar armas.
¿Cómo era su modus operandi?
Uno de los casos registrados es del 9 de noviembre de 2024. Al parecer, Escobar supuestamente contrató a un conductor y dispuso de un carro para que se llevaran a un adolescente de 14 años de Popayán a Mesetas.
Sin embargo, las disidencias no lograron salirse con la suya, debido a que durante el trayecto el vehículo fue interceptado por la Policía. Los uniformados se percataron de lo ocurrido y no dudaron en impedir que el joven llegara al campamento.
Ahora bien, las autoridades revelaron cuál fue el supuesto modus operandi de Escobar. Se cree que por medio de engaños convencía a las víctimas para que hicieran parte de la estructura Carlos Patiño.
Tras la legalización de la captura, en la que lo imputaron por presunto reclutamiento ilícito, un juez lo envió a la cárcel.
¿Cuántos casos de reclutamiento ocurren?
A mediados de febrero, la Defensoría presentó el preocupante balance de reclutamiento de menores entre 2024 y 2025. En el primer año se registraron 651 hechos y al siguiente hubo otros 257.
Solamente teniendo en cuenta el año pasado, el reclutamiento fue obra del autodenominado Estado Mayor Central (47.1 %), otras disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’ (15.6 %), ELN (11.7 %), Clan del Golfo (8.2 %), otros grupos armados (7.7 %), disidencias comandadas por ‘Calarcá’ (6.6 %) y la Segunda Marquetalia liderada por ‘Iván Márquez’ (3.1 %).
Cauca, Antioquia, Chocó, Huila, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, Arauca, Bolívar y Guaviare: estos son los departamentos en donde más han ocurrido crímenes de esta índole.