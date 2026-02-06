Seis niños resultaron heridos tras brutal ataque de disidencias en pleno parque de La Betulia

La guerra con los grupos criminales que se vive el departamento del Cauca sigue afectando a la población civil en zona rural de Suárez.

Esta vez, seis menores de entre 5 y 12 años y un adulto resultaron heridos tras la explosión de un artefacto que, al parecer, fue lanzado desde un dron.

Los hechos se registraron en el centro poblado del corregimiento La Betulia, en el noroccidente del Cauca.

Cabe anotar que en esta zona del país hay gran influencia del frente Jaime Martínez de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

Esto se sabe del atentado en Suárez

Los combates que llevaban varias horas en zona despoblada del municipio de Suárez se fueron trasladando hasta el centro urbano de La Betulia.

Allí, un artefacto explosivo fue lanzado con un dron en el parque principal y a plena luz del día, cuando varios niños se encontraban jugando.

César Lizardo Cerón, alcalde de Suárez, confirmó que "el dron venía siguiendo un vehículo en el que aparentemente venía un grupo armado. Pasan por el centro poblado de La Betulia y, apenas el vehículo pasa, es lanzado el artefacto explosivo y lesiona a la comunidad que estaba en ese momento ahí en las calles”.

Producto de la potente explosión, seis niños resultaron gravemente heridos al igual que un adulto de 55 años.

Alcaldía activó ruta humanitaria en La Betulia

El Ejército rechazó el ataque que afectó a esta comunidad y aseguró que, gracias a la reacción de las tropas y el apoyo de la Fuerza Aeroespacial, se logró repeler la agresión e identificar el punto desde el que fueron lanzados los explosivos.

Paralelamente, la Alcaldía de Suárez activó la ruta humanitaria, para atender a los familiares de los heridos y a las familias desplazadas por los combates.

La misión médica señaló que fue muy compleja la extracción de los heridos de la zona, por lo que pidieron respeto por la población civil y la misión humanitaria.

Una niña de 7 años y el adulto de 55 se debaten entre la vida y la muerte en un centro médico de Cali.