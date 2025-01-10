Caen cuatro integrantes de ‘Los Cancerberos’ en Ibagué: usaban menores para vender droga

En un operativo que puso fin a diez meses de investigaciones, las autoridades en Ibagué lograron desarticular parcialmente a la banda delincuencial conocida como 'Los Cancerberos', dedicada al tráfico de estupefacientes y a la utilización de menores de edad en sus actividades ilícitas.

Cayeron cuatro integrantes de 'Los Cancerberos'

El procedimiento dejó como resultado la captura de cuatro personas señaladas de controlar la distribución de drogas en la parte alta del barrio La Unión y de expandir su influencia hacia sectores de la comuna 13, incluyendo Miramar y Jazmín.

La Seccional de Protección y Servicios Especiales lideró las indagaciones que permitieron ubicar a los responsables.

Durante este tiempo se recolectaron más de 50 horas de grabaciones, entrevistas y reconocimientos que evidenciaron la forma en que operaba el grupo.

Uno de los hallazgos más preocupantes fue la instrumentalización de menores de edad para la venta de drogas.

Además, los expendedores no hacían distinción de edad al momento de comercializar marihuana, cocaína y bazuco, afectando directamente entornos escolares y recreativos.

Según cálculos de las autoridades, las ganancias mensuales de esta estructura superaban los 10 millones de pesos.

‘Los Cancerberos’ cuidaban cada punto de expendio para evitar la acción policial. Sin embargo, pese a sus intentos de cubrir sus rostros con pasamontañas y gafas oscuras, la tecnología empleada en el seguimiento permitió documentar sus movimientos y confirmar su identidad.

Este era el modus operandi de 'Los Cancerberos'

Entre los detenidos figuran alias El Mexicano, de 21 años, quien tiene más de cuatro antecedentes por tráfico de estupefacientes y fungía como expendedor.

También alias Shagui de 19 años, tiene más de tres anotaciones por narcotráfico y otras por porte ilegal de armas. En la organización, ce desempeñaba como expendedor y campanero.

Y alias Kevin, también de 19 años y con registros judiciales relacionados con el expendio de drogas.

Además de estos tres señalados, se confirmó que dos integrantes adicionales de la organización permanecen prófugos. Por eso, las autoridades han solicitado una circular azul de Interpol, lo que permitirá ampliar su búsqueda a nivel internacional.