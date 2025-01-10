Policía logró abatir a dos integrantes de la subestructura ‘David Mesa Peña’ del Clan del Golfo

Durante una operación realizada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, dos presuntos integrantes de la subestructura David Mesa Peña del Clan del Golfo fueron abatidos en el municipio de Fundación, Magdalena.

Policía abatió a dos integrantes del Clan del Golfo en Magdalena

Según la información compartida por las autoridades, entre ellos se encontraba alias Andrés, señalado cabecilla de zona y principal responsable de varios hechos criminales en la región.

Este sujeto era considerado uno de los principales dinamizadores de homicidios, extorsiones y constreñimiento a la población civil en los municipios de Fundación, Aracataca y El Retén.

También estaría detrás de actividades de propaganda armada y del asesinato del patrullero Iván Ramírez, ocurrido el pasado 20 de septiembre.

“Alias ‘Andrés’, principal dinamizador de homicidios, extorsiones, constreñimiento a la población civil y actividades propagandísticas en Fundación, Aracataca y Retén (Magdalena), es el señalado responsable del homicidio de nuestro patrullero de policía Iván Ramírez, ocurrido el pasado 20 de septiembre”, indicó el director de la Policía en su cuenta de X.

Durante el enfrentamiento también murió alias Luisa, presunta encargada de labores de inteligencia ilegal contra la Fuerza Pública, así como de la logística y administración de la “nómina” de la estructura delictiva.

Alias Andrés y 'Luisa' del Clan del Golfo fueron abatidos por la Policía

En el lugar de los hechos fueron decomisados dos armas de fuego, munición, tres teléfonos celulares, dos radios de comunicación, material de intendencia y seis agendas con información considerada clave para el esclarecimiento de casos de extorsión y el financiamiento del grupo.

El director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Fernando Triana, destacó a través de sus redes sociales que este resultado hace parte de la ofensiva nacional contra el multicrimen y el Clan del Golfo, organización que mantiene presencia en varias zonas del país.