Hallan sin vida a menor de 15 años arrastrado por arroyo en Soledad, Atlántico

La Alcaldía de Soledad confirmó en la mañana de este miércoles el hallazgo sin vida de Albeds Jesús Revilla Maza, un adolescente de 15 años que había sido reportado como desaparecido el día anterior tras ser arrastrado por la corriente del arroyo El Platanal, desbordado por las intensas lluvias del martes.

Según relató su padre, el joven salió en la tarde del 30 de septiembre a bañarse bajo la lluvia junto a un amigo cerca del arroyo.

La corriente lo habría arrastrado, pero el otro menor no informó lo sucedido sino hasta la noche, cuando la abuela lo interrogó sobre el paradero de Albeds Jesús.

Fue entonces cuando el niño confesó que ambos estaban jugando cerca del arroyo y que, luego de ver a su amigo ser llevado por el agua, regresó a casa asustado y guardó silencio.

Tras conocer la noticia, el padre inició una búsqueda desesperada con linterna en mano, recorriendo el cauce del arroyo desde Soledad 2.000 hasta la Calle 30, sin éxito.

Organismos de socorro encontraron el cuerpo de Albeds Jesús

En la mañana del miércoles, equipos de la Alcaldía Municipal, Defensa Civil, familiares y organismos de socorro se unieron a la búsqueda. Lamentablemente, el cuerpo del menor fue encontrado sin vida a la altura del barrio 7 de Agosto.

“El adolescente habría caído a las turbulentas aguas del citado arroyo, en momentos en que jugaba con otros menores, quienes asustados por el hecho, entraron en shock y solo hasta anoche (martes) informaron plenamente a sus familiares sobre lo acontecido”, indicó la Alcaldía de Soledad en un comunicado.

Piden precaución por lluvias tras tragedia en Soledad

Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad para extremar precauciones durante la temporada de lluvias, especialmente en zonas cercanas a cuerpos de agua propensos a desbordamientos.

El cuerpo de Albeds Jesús Revilla Maza fue trasladado a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se adelantan los procedimientos correspondientes.

Entre tanto, sus familiares, consternados por la tragedia, esperan a la entrega del cuerpo por parte de las autoridades para realizar las exequias y brindarle cristiana sepultura.