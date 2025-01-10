CANAL RCN
Colombia

Hallan sin vida a menor de 15 años arrastrado por arroyo en Soledad, Atlántico

Su cuerpo fue encontrado por organismos de socorro en el barrio 7 de Agosto.

Foto: Archivo Noticias RCN y Alcaldía de Soledad

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
02:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Alcaldía de Soledad confirmó en la mañana de este miércoles el hallazgo sin vida de Albeds Jesús Revilla Maza, un adolescente de 15 años que había sido reportado como desaparecido el día anterior tras ser arrastrado por la corriente del arroyo El Platanal, desbordado por las intensas lluvias del martes.

Niños intoxicados por torta con marihuana en Soledad: autoridades investigan el caso
RELACIONADO

Niños intoxicados por torta con marihuana en Soledad: autoridades investigan el caso

Según relató su padre, el joven salió en la tarde del 30 de septiembre a bañarse bajo la lluvia junto a un amigo cerca del arroyo.

La corriente lo habría arrastrado, pero el otro menor no informó lo sucedido sino hasta la noche, cuando la abuela lo interrogó sobre el paradero de Albeds Jesús.

Fue entonces cuando el niño confesó que ambos estaban jugando cerca del arroyo y que, luego de ver a su amigo ser llevado por el agua, regresó a casa asustado y guardó silencio.

Cementerio de Soledad en crisis: restos óseos expuestos preocupan a las autoridades
RELACIONADO

Cementerio de Soledad en crisis: restos óseos expuestos preocupan a las autoridades

Tras conocer la noticia, el padre inició una búsqueda desesperada con linterna en mano, recorriendo el cauce del arroyo desde Soledad 2.000 hasta la Calle 30, sin éxito.

Organismos de socorro encontraron el cuerpo de Albeds Jesús

En la mañana del miércoles, equipos de la Alcaldía Municipal, Defensa Civil, familiares y organismos de socorro se unieron a la búsqueda. Lamentablemente, el cuerpo del menor fue encontrado sin vida a la altura del barrio 7 de Agosto.

“El adolescente habría caído a las turbulentas aguas del citado arroyo, en momentos en que jugaba con otros menores, quienes asustados por el hecho, entraron en shock y solo hasta anoche (martes) informaron plenamente a sus familiares sobre lo acontecido”, indicó la Alcaldía de Soledad en un comunicado.

Extorsiones se expanden en el Atlántico: criminales adaptan estrategias y utilizan tecnología para cobros ilegales
RELACIONADO

Extorsiones se expanden en el Atlántico: criminales adaptan estrategias y utilizan tecnología para cobros ilegales

Piden precaución por lluvias tras tragedia en Soledad

Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad para extremar precauciones durante la temporada de lluvias, especialmente en zonas cercanas a cuerpos de agua propensos a desbordamientos.

El cuerpo de Albeds Jesús Revilla Maza fue trasladado a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se adelantan los procedimientos correspondientes.

Entre tanto, sus familiares, consternados por la tragedia, esperan a la entrega del cuerpo por parte de las autoridades para realizar las exequias y brindarle cristiana sepultura.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Polo Polo

Miguel Polo Polo investigado en la Corte Suprema por discriminación: caso botas de falsos positivos

Bolívar

Desplazados en Bolívar tienen que dormir en carpas con goteras y, prácticamente, sobre el suelo

Elecciones en Colombia

Gustavo Matamoros: "Hay muchas cosas que no están funcionando, el país es un caos total"

Otras Noticias

La casa de los famosos

Altafulla rompe el silencio y responde a las críticas tras su ruptura con Karina García

Altafulla no se quedó callado y habló sobre los comentarios que ha recibido tras su separación con Karina García.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 1 de octubre de 2025

¡El resultado del sorteo del Super Astro Sol de este 1 de octubre ya fue revelado! Descubra el resultado exacto aquí.

Animales

Murió Jane Goodall, la primatóloga que revolucionó el estudio de los chimpancés

Selección Colombia

¿Cuándo se conocerá la convocatoria de Colombia para los amistosos de octubre?

Corte Constitucional

Ultimátum de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para depurar la cartera vencida