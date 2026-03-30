Cinco hermanitos desaparecieron en Caquetá tras el secuestro de sus padres por disidencias de ‘Calarcá’

Una pareja que logró escapar del cautiverio de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, en Caquetá, enfrenta la angustia de no saber dónde están sus cinco hijos menores de edad, quienes fueron escondidos en la selva para evitar su reclutamiento forzado.

Los padres de los niños escaparon de la guerrilla y llegaron a una base militar en Peñas Coloradas, tras 11 días de secuestro, pero los niños se encuentran desaparecidos.

El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, denunció públicamente el caso y confirmó que se trata de cinco menores entre los 3 y 16 años:

Esta pareja fue secuestrada por la estructura armada de alias Calarcá, y quedaron en manos de alias Urias Perdomo y su hermana, alias La Morocha, que son unos fuertes dinamizadores en el departamento del Caquetá.

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Esposos escaparon de alias Calarcá y buscan a sus cinco hijos desaparecidos

De acuerdo con el gobernador, la pareja logra escapar del cautiverio y se presentan en la base militar de Peñas Coloradas, a riberas del río Caguán. Sin embargo, la preocupación ahora es que los cinco menores están desaparecidos.

Esta familia logra esconder en la selva a los cinco niños antes del secuestro, pero desconoce su ubicación exacta.

"La amenaza fuerte es de reclutamiento por parte de esta estructura armada ilegal (…) a manera de retaliación amenazan con secuestrar, con reclutar a estos niños a las filas de esta estructura armada", advirtió el gobernador.

Buscan a cinco niños desaparecidos en la selva

Ruiz denunció que este no es un hecho aislado en la región. "Lo he venido denunciando de manera reiterativa lo que viene haciendo esta estructura armada, que a pesar de que se encuentra sentada en la mesa de diálogo, siguen instrumentalizando a la población".

Al mismo tiempo, explicó que, por parte de esta estructura de las disidencias de las Farc, en 2024 hubo "más de 100 reportes de violación a la mesa de diálogo".