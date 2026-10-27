Caldas se levanta: reconstrucción con 10 proyectos por $107.873 millones

Hay temblores que sacuden las paredes y otros que sacuden la vida entera. El del 10 de agosto movió los cimientos de Caldas, pero también puso a prueba algo más profundo: la capacidad de un territorio para levantarse. Dos meses después, la respuesta empieza a tomar forma. La atención de la emergencia da paso a una ruta estructurada de reconstrucción, con proyectos concretos, prioridades claras y una meta que va más allá de reparar lo dañado: dejar a las comunidades más seguras que antes.

Desde la Secretaría de Planeación, Carlos Anderson García Guerrero ha participado en la articulación de esta nueva etapa. Su tarea es convertir las necesidades identificadas en iniciativas concretas y buscar las fuentes de financiación para ejecutarlas.

Un portafolio que devuelve esperanza a los municipios

El resultado más visible es un portafolio de 10 proyectos por $107.873 millones. Cada uno apunta a un lugar donde la comunidad se encuentra, se cuida y se protege:

Salud: los hospitales de Pácora, Supía y Viterbo, donde las familias buscan atención cuando más la necesitan.

Primera infancia: los centros de desarrollo infantil de Palestina, Victoria y San José, espacios donde los más pequeños aprenden y juegan.

los hospitales de Pácora, Supía y Viterbo, donde las familias buscan atención cuando más la necesitan. Primera infancia: los centros de desarrollo infantil de Palestina, Victoria y San José, espacios donde los más pequeños aprenden y juegan. Seguridad: las estaciones de Bomberos de Aguadas y Belalcázar.

Protección social: el Centro de Protección al Adulto Mayor de Filadelfia.

las estaciones de Bomberos de Aguadas y Belalcázar. Protección social: el Centro de Protección al Adulto Mayor de Filadelfia. Equipamientos públicos: la Plaza de Mercado de Riosucio.

Son obras que no solo se miden en concreto y presupuesto. Cada una representa la recuperación de la rutina de quienes dependen de un hospital cercano, de un lugar seguro para sus hijos o de la plaza donde se gana el sustento diario.

Mientras estas obras se estructuran, la atención a las familias no se ha detenido. La Administración Departamental ha entregado más de 1.200 subsidios de arrendamiento, por cerca de $1.100 millones, en 16 municipios. Además, destinó $6.873 millones a soluciones temporales de vivienda para 7.217 hogares, recursos que avanzan en distintas etapas de disponibilidad y legalización. Otros $3.500 millones se ejecutaron en bancos de materiales para reparaciones menores en 19 municipios, para que cientos de hogares puedan arreglar lo que el sismo dañó.

A esto se suman $48.000 millones trasladados al Fondo Departamental de Gestión del Riesgo y un crédito proyectado por $100.000 millones, sujeto a los trámites y aprobaciones correspondientes.

Un desafío enorme y una meta clara: reconstruir mejor

Reconstruir un departamento no es tarea de un día, y las cifras lo dejan claro. Según el proceso de evaluación de daños, las necesidades ascienden a $2,217 billones en 26 municipios, sin incluir a Manizales, frente a una programación inicial departamental de $222.500 millones. Al sumar la capital y otros componentes, el monto podría superar los $4 billones. Son cifras preliminares, pero muestran la dimensión del esfuerzo que viene.

Los mayores retos están en la infraestructura social. Las estimaciones contemplan cerca de $300.000 millones para infraestructura educativa, alrededor de $80.000 millones para el Hospital Santa Sofía y cerca de $120.000 millones para otros hospitales y centros de salud. Detrás de cada cifra hay aulas donde los niños retomarán sus clases y salas donde los pacientes serán atendidos con dignidad.

La evaluación de daños ya terminó y el departamento avanza en la formulación del Plan de Acción Específico. El siguiente paso es el más decisivo: convertir la estructuración y priorización de las iniciativas en compromisos financieros concretos, con fuentes, montos y plazos definidos que permitan pasar de los planos a la ejecución.

Nada de esto es posible en solitario. La reconstrucción exige que trabajen juntos el Gobierno departamental, los municipios y las entidades nacionales, con la participación de distintos actores institucionales y sociales. El propósito es que la recuperación no se limite a reparar lo afectado, sino que fortalezca la infraestructura social, mejore las capacidades municipales y ofrezca condiciones más seguras para las familias caldenses.

Caldas sabe lo que es temblar, pero también lo que es resistir. Y hoy, entre planos, proyectos y recursos por gestionar, empieza a escribirse la historia de un departamento que no se conforma con volver a como estaba: quiere volver más fuerte.