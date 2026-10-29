Soldados impidieron el presunto secuestro de una mujer en Popayán: así fue el reencuentro con su familia

Dos hechos de seguridad registrados en menos de 48 horas sobre la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, fueron contrarrestados por tropas del Ejército Nacional, evitando afectaciones mayores contra transportadores y ciudadanos que se movilizan por este corredor estratégico del suroccidente colombiano.

El primer caso ocurrió en jurisdicción de Piendamó, donde las autoridades lograron recuperar un camión de encomiendas que había sido hurtado y que estaba avaluado en más de 100 millones de pesos. Durante el operativo también fueron hallados un fusil y una motocicleta que, al parecer, fueron abandonados por los responsables en su huida.

Recuperado camión de carga robado en Piendamó

Según la información conocida, la rápida reacción de las tropas permitió ubicar el vehículo de carga poco después de que se reportara su robo. En el lugar donde fue encontrado el automotor también fueron incautados un fusil y una motocicleta que habrían sido utilizados durante la acción delincuencial.

Las autoridades destacaron que este resultado evitó pérdidas económicas para la empresa afectada y contribuyó a mantener la seguridad sobre uno de los corredores viales más importantes del departamento.

Soldados evitaron presunto secuestro de una mujer en Popayán

Horas después, en el sector de La Cabuyera, en la vía Panamericana a la altura de Popayán, soldados intervinieron para impedir el presunto secuestro de una mujer que había sido interceptada por varios hombres cuando se movilizaba en su vehículo.

De acuerdo con la información preliminar, los delincuentes no solo pretendían hurtarle el automóvil, sino también llevársela por la fuerza. Sin embargo, al notar la presencia de los uniformados y de habitantes del sector, los sospechosos huyeron del lugar, abandonando una motocicleta y un fusil.

Las autoridades señalaron que los responsables serían integrantes de la estructura Jaime Martínez. Asimismo, destacaron que una llamada oportuna de la comunidad fue determinante para activar el despliegue militar que permitió frustrar el hecho.

Tras el operativo, la mujer pudo reencontrarse con su familia, que agradeció la rápida actuación de los soldados. El Ejército resaltó que estos resultados evidencian la importancia del trabajo conjunto entre la fuerza pública y la ciudadanía para responder de manera oportuna ante situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los habitantes y las actividades comerciales que se desarrollan sobre la vía Panamericana.