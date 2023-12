Caleña secuestrada en Cauca habría sido asesinada y su cuerpo lanzado a un río

En tragedia habría terminado el secuestro de una caleña en zona rural de la costa caucana. Hoy sus familiares están consternados, luego de que la Cruz Roja les confirmara que la mujer fue asesinada.

En las últimas horas la Cruz Roja, a través de labores de verificación, lograron obtener la información de que la mujer fue sacada de un hotel junto con la persona con la que se hospedaba y ambos habrían sido asesinados. Los cuerpos de las víctimas fueron lanzados a un río.

Los actores armados impidieron que la comunidad y la Iglesia recuperaran los cuerpos de estas dos personas.

El drama de la familia de caleña secuestrada y asesinada

El un calvario lo que viven los familiares de Diana Lorena Vargas, una mujer caleña secuestrada en la costa caucana desde el 6 de octubre, cuando, al parecer, hombres armados del Frente 30 de las disidencias de las Farc se la llevaron del hotel en el que se hospedaba en Puerto Saija.

El Comité Internacional de La Cruz Roja les confirmó en las últimas horas que Diana habría sido asesinada.

“Se dirigieron a la comunidad a tratar de indagar, pero hay mucho temor, la gente no quiere decir nada. Y solamente con el párroco dijo que sí, que le constaba que había dos cuerpos flotando en el río y que no los dejaron rescatar”, señaló Jairo Vargas, tío de la víctima.

Madre de caleña asesinada exige una respuesta

La madre de la mujer asesinada, desesperada, pide que le den información de lo que pasó con su hija:

“Eso es lo que yo le suplico por favor, que tengan compasión de esta madre que está sufriendo. Que me devuelvan a mi hija o que me digan qué pasó porque ya no aguanto más este sufrimiento”, dijo entre lágrimas Elizabeth Vargas, madre de la joven.

Diana Lorena habría viajado hasta esa zona del Cauca para adelantar algunas negociaciones de minería, a lo que se dedicaba.

Se desconocen detalles de los hechos y las razones por las que esta guerrilla les habría quitado la vida.