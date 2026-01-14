La electricidad en la costa atlántica vive uno de sus mejores momentos de la historia

La región Caribe que atiende Air-e Intervenida vive su mejor momento en calidad del servicio eléctrico. Atlántico, Magdalena y La Guajira registran el mejor desempeño en los indicadores que miden la calidad del servicio, con mejoras que ya se sienten en hogares, comercios e industrias y que benefician a más de 5 millones de personas.

Durante 2025, la compañía alcanzó el mejor resultado de calidad desde el inicio de Air-e, con una reducción significativa en las interrupciones del servicio, tanto en su duración como en su frecuencia. El indicador SAIDI, que mide las horas promedio que se va la luz, pasó de 60,33 horas en 2024 a 38,21 horas en 2025, lo que representa una reducción del 36,6%. Por su parte, el SAIFI, que mide las veces que se va la luz, disminuyó de 31,58 a 29,96 veces, una reducción del 5,12%.

Claves para un mejor servicio

Estos resultados se traducen en un impacto directo para los usuarios: menos horas sin energía y menos interrupciones del servicio, respondiendo a una de las principales demandas históricas de la región Caribe.

Al inicio de la intervención, el escenario operativo era retador. Hoy, gracias a acciones técnicas y a una mayor disciplina operativa, la calidad del servicio ha mejorado de forma sostenida, alcanzando niveles que, en términos prácticos, se acercan a ser hasta tres veces mejores frente a los momentos iniciales de operación, consolidando un desempeño récord en la región.

A esta mejora en la calidad se suma un mensaje clave para el bolsillo de los usuarios: la estabilidad de la tarifa, anunciada recientemente como parte del esfuerzo por aliviar la carga económica de los hogares y recuperar la confianza ciudadana.

Para 2026, Air-e Intervenida continuará fortaleciendo la confiabilidad del servicio con proyectos y prácticas sostenibles que aporten al bienestar social y a la protección del medio ambiente, en paralelo con la ejecución de las obras priorizadas.

La compañía reiteró que avanza en la gestión de nuevos recursos financieros, con el acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos, el Gobierno nacional y el Ministerio de Minas y Energía, con el fin de viabilizar las obras proyectadas y sostener los avances logrados.