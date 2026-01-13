CANAL RCN
Colombia

Gobierno pone marcha atrás al traslado de temidos criminales a Barranquilla: ¿Por qué?

Los cabecillas trasladados iban a ser Digno Palomino, alias Castor y alias Negro Ober.

Foto: captura de video Noticias RCN.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 13 de 2026
11:29 a. m.
Andrés Idárraga, ministro de Justicia, informó este martes 13 de enero que se suspendió el traslado a Barranquilla de temibles criminales. Horas atrás, hubo polémica por esta posibilidad.

En medio de la tregua entre Los Pepes y Los Costeños, se contempló la posibilidad de trasladar a los cabecillas a Barranquilla. La FM conoció esta información hace pocos días, a través de una fuente que mencionó: “Es un escenario probable que puede darse en cualquier momento”.

Los cabecillas que iban a ser trasladados durante la tregua

Los cabecillas trasladados entonces iban a ser Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos (alias Castor), cabecillas de Los Pepes y Costeños respectivamente. También se contempló la del ‘Negro Ober’. Días atrás, Idárraga indicó que Otty Patiño, comisionado para la Paz, hizo la solicitud.

“Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas, y principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto, no van a un hotel”, precisó el ministro.

El tema no culminó ahí y generó múltiples reacciones. Una de estas fue la del alcalde Alejandro Char, quien no se guardó nada y criticó fuertemente: “En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad”.

¿Por qué se suspendió el traslado?

Para el mandatario, el Gobierno está ignorando el dolor de los habitantes. “Exigimos decisiones responsables y concertadas con las autoridades locales y departamentales”, declaró.

A la par, Eduardo Verano de la Rosa, gobernador de Atlántico, emitió sus cuestionamientos: “Cualquier decisión que pueda alterar el orden público debe construirse de manera articulada con las autoridades territoriales, con presencia permanente de la fuerza pública”.

Hace pocas horas, el ministro indicó que el traslado se suspendió, debido a que los cabecillas incumplieron el fin de semana reciente los compromisos pactados con el Gobierno en las negociaciones.

