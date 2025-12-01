Santa Marta abre cementerio exclusivo para mascotas: planes desde $20.000

Santa Marta abrió su primer cementerio exclusivo para mascotas que permitirá acceder a diferentes servicios para ofrecer una digna despedida a las mascotas, unos de los integrantes más importantes dentro de las familias multiespecies en Colombia.

Cementerio de mascotas

Bajo el slogan "Las mascotas también son un ser querido", los samarios tendrán la posibilidad de adquirir un servicio completo desde que la mascota fallece hasta el uso de un lote, por un periodo de tres años, para que el cuerpo repose. Así mismo, los amos podrán adquirir placas conmemorativas para realizar un especial homenaje a sus mejores amigos.

Este espacio cuenta con amplias zonas verdes que contemplan diferentes caminos y recintos para realizar ceremonias religiosas, tanto públicas como privadas, en conmemoración de los animales.

Este importante cementerio se encuentra ubicado en una zona apartada del Cementerio Jardines de Jerusalén por lo que las personas ya podrán adquirir planes desde 20.000 pesos mensuales que incluye la recogida del cuerpo, el uso del terreno por tres años y la placa conmemorativa.

Despedida de una mascota en Colombia

El país cada vez más se sensibiliza ante la partida de un animal, pues estos seres ahora son considerados como integrantes fundamentales dentro de las familias colombianas.

Por esto, ya existen varios servicios exequiales, para estos seres, en donde las personas ahora tienen la oportunidad de despedir a sus animales de compañía bajo un rito similar al de un humano.

Varios de estos servicios, que se pueden pagar mensual o anualmente, ofrecen distintos beneficios como la cremación, individual o grupal, de estos animales, la entrega de las cenizas en un cofre de lujo, entrega de obsequios conmemorativos como portarretratos, velas, plantas, un cd con la evidencia de la cremación de la mascota, si se realiza de manera individual, entre otros obsequios como cartillas que permiten aprender sobre el duelo por la pérdida.