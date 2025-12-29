CANAL RCN
VIDEO | Así fue cómo atacaron y asesinaron al coronel Rafael Granados en Popayán

Las imágenes muestran el modus operandi del presunto homicida y su estrategia de fuga tras cometer el crimen.

diciembre 29 de 2025
02:22 p. m.
En las recientes horas, las autoridades revelaron los videos de cámaras de seguridad que documentan el asesinato del coronel Rafael Granados en Popayán el pasado mes de noviembre.

Videos de cámaras de seguridad muestran cómo fue asesinado el coronel Rafael Granados

Las imágenes muestran el modus operandi del presunto homicida y su estrategia de fuga tras cometer el crimen.

Los registros audiovisuales fueron determinantes para identificar a Jean Pool Sánchez Gómez, señalado como el autor material del asesinato del oficial.

En las grabaciones se observa a Sánchez portando un buzo blanco, una gorra y un pantalón negro mientras se desplaza por las calles de la ciudad minutos antes del ataque.

Según la investigación de las autoridades, Sánchez habría seguido al coronel Granados durante casi una hora antes de ejecutar el ataque.

A las 12:23 p.m., el presunto sicario le habría disparado en varias ocasiones a la víctima, una de ellas impactando en su cabeza, lo que causó su muerte.

Las imágenes de seguridad capturaron la secuencia completa de la fuga. Apenas dos minutos después del homicidio, a las 12:25 horas, Sánchez aparece en los videos deshaciéndose del buzo blanco que portaba, arrojándolo a la calle con el objetivo de dificultar su identificación y evitar ser reconocido por las autoridades.

El presunto homicida posteriormente abordó un bus intermunicipal con destino al municipio de El Bordo.

Un detalle revelador en la investigación indica que su pareja sentimental habría pagado el pasaje del transporte, según el testimonio proporcionado por el conductor del vehículo a las autoridades.

La Fiscalía General de la Nación formuló cargos por homicidio agravado y porte y tráfico de armas contra Jean Pool Sánchez. El acusado no aceptó los delitos imputados durante la audiencia judicial.

Un juez de garantías determinó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para Sánchez mientras avanza el proceso judicial.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer todos los detalles del crimen y determinar si existen más personas involucradas en la planificación y ejecución del asesinato del oficial.

