¿Cambia la forma de hacer política en Colombia tras la muerte de Miguel Uribe?

Tras el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, Colombia enfrenta un momento de duelo y reflexión nacional.

El legado que dejó Miguel Uribe Turbay

Amigos, colegas y líderes de opinión coinciden en que su memoria debe convertirse en un símbolo para reconstruir la esperanza y reforzar los valores democráticos.

Luis Felipe Henao, en la Mesa Ancha, destacó la resiliencia del país y la importancia de desescalar el lenguaje del odio. “El gobierno debe representar la unidad de todo el Estado. No podemos permitir que las diferencias políticas lleven a la violencia. Debemos disminuir los mensajes agresivos, sobre todo en redes sociales”, afirmó.

Julio Iglesias, por su parte, subrayó que la mejor forma de homenajear a Miguel Uribe es defender las ideas que representaba: el Estado de derecho, la justicia, la democracia liberal y las libertades económicas.

“Los asesinos no solo buscan silenciar a una persona, sino también eliminar la libertad de millones de colombianos para defender públicamente estas ideas”, dijo.

Henao insistió en que el país debe amplificar las denuncias que Uribe hizo en vida, como el aumento de municipios bajo influencia de grupos armados, las alianzas ilegales en campañas y la crisis económica.

“Miguel Uribe soñaba con un país en paz y pidió que su legado se representara a través del amor, no de la venganza”, recordó.

El caso ha sido catalogado como un asesinato político, con hipótesis que apuntan a la Segunda Marquetalia, herederos de las extintas FARC, como responsables. Iglesias advirtió que este crimen busca instaurar un régimen de terror y acabar con las libertades ciudadanas.

Tanto él como Henao señalaron que Venezuela continúa siendo refugio de estos grupos armados, lo que agrava la situación de seguridad en zonas fronterizas como Catatumbo y La Guajira.

En medio del dolor, el mensaje que comparten quienes conocieron y admiraron a Miguel Uribe es claro: su muerte no debe ser en vano.

Colombia debe responder con unidad, moderación en el discurso y una defensa firme de las ideas democráticas que él defendió hasta el final.