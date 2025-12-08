CANAL RCN
Colombia

¿Qué pasará con el menor de edad que disparó a Miguel Uribe? Habló directora del ICBF

Astrid Cáceres, directora del ICBF aclaró el destino del menor que disparó a Miguel Uribe tras su muerte.

Miguel Uribe: qué pasará con el menor que le disparó ICBF
Foto: captura pantalla Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
08:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La noticia del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, a dos meses de haber sido víctima de un atentado en Bogotá, ha puesto sobre la mesa el debate judicial acerca del destino del menor que le propinó los disparos.

Desgarrador video de Miguel Uribe de niño pidiendo por su mamá Diana Turbay secuestrada
RELACIONADO

Desgarrador video de Miguel Uribe de niño pidiendo por su mamá Diana Turbay secuestrada

La muerte del político ha cambiado el panorama legal del caso, pues el delito ahora se tipifica como homicidio agravado, lo que genera grandes interrogantes sobre las posibles consecuencias penales para el joven de 15 años.

En este escenario, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, aclaró lo qué pasará con el menor que disparó a Miguel Uribe.

Directora del ICBF explicó qué pasará con el menor que disparó a Miguel Uribe

El adolescente, que se encuentra bajo la custodia del ICBF desde el 7 de junio, goza de una protección especial bajo la Ley 1098 o Código de Infancia y Adolescencia.

Según Cáceres, la institución está brindando todas las garantías legales y de protección al menor, mientras avanza la investigación en su contra.

La viral despedida de Carlos Vives a Miguel Uribe: un adiós en vallenato
RELACIONADO

La viral despedida de Carlos Vives a Miguel Uribe: un adiós en vallenato

"Nosotros somos parte del proceso de garantía de derechos. El adolescente tiene una defensoría legal, con la Defensoría del Pueblo y una Defensoría de Familia para velar por su protección", afirmó la funcionaria. A pesar del cambio en el delito, el caso se mantendrá en la jurisdicción juvenil, lo que implica medidas diferentes a las de un proceso penal para adultos.

Mientras él sea menor de edad estará cobijado por la Ley 1098 y eso implica la protección y el restablecimiento de derechos del Bienestar Familiar, afirmó Cáceres.

El último adiós de Miguel Uribe

“Hoy vamos a tener las puertas abiertas para que todos los colombianos y colombianas que se quieran despedir de Miguel lo hagan en una vigilia, en un acto también de contrición, que vengan a darle el último adiós a quien todos apreciábamos bastante”, señaló López en entrevista con Noticias RCN.

Homenaje a Miguel Uribe en el Congreso: Presidente de la Cámara invita a los colombianos a despedirlo
RELACIONADO

Homenaje a Miguel Uribe en el Congreso: Presidente de la Cámara invita a los colombianos a despedirlo

El presidente de la Cámara explicó que se adoptarán estrictas medidas de seguridad para garantizar que la jornada transcurra con total tranquilidad. “Queremos que las personas que entren vengan de verdad con la mano en el corazón y con paciencia. No queremos que ocurra nada, este es un momento para el respeto”, afirmó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Uribe

Homenaje a Miguel Uribe en el Congreso: Presidente de la Cámara invita a los colombianos a despedirlo

Miguel Uribe

El camino judicial tras la muerte de Miguel Uribe: ¿Quiénes son y qué penas enfrentan los acusados?

Bogotá

Video | Así sobrevivió una joven que fue brutalmente golpeada en el rostro por su pareja en Bogotá

Otras Noticias

Dólar

Dólar hoy en Colombia 12 de agosto de 2025: así abrió este martes

Este martes 12 de agosto de 2025, el mercado del dólar en Colombia inició con movimientos en la TRM que generan expectativa entre inversionistas y analistas.

Nicolás Maduro

Político mexicano tendría la prueba de los nexos de Nicolás Maduro con el Cartel de Sinaloa

El influyente mexicano publicó en sus redes sociales un documento de acusación contra el número uno del régimen venezolano.

Masterchef Celebrity Colombia

¿Enemistad en la cocina?: Valentina y Michelle se disgustan durante el reto en MasterChef

Atlético Nacional

Nacional vs. Sao Paulo, octavos de Copa Libertadores: fecha, hora y TV

Enfermedades

Práctica ancestral en la India podría tratar la apnea del sueño, según investigación