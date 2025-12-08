¿Qué pasará con el menor de edad que disparó a Miguel Uribe? Habló directora del ICBF

La noticia del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, a dos meses de haber sido víctima de un atentado en Bogotá, ha puesto sobre la mesa el debate judicial acerca del destino del menor que le propinó los disparos.

La muerte del político ha cambiado el panorama legal del caso, pues el delito ahora se tipifica como homicidio agravado, lo que genera grandes interrogantes sobre las posibles consecuencias penales para el joven de 15 años.

En este escenario, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, aclaró lo qué pasará con el menor que disparó a Miguel Uribe.

Directora del ICBF explicó qué pasará con el menor que disparó a Miguel Uribe

El adolescente, que se encuentra bajo la custodia del ICBF desde el 7 de junio, goza de una protección especial bajo la Ley 1098 o Código de Infancia y Adolescencia.

Según Cáceres, la institución está brindando todas las garantías legales y de protección al menor, mientras avanza la investigación en su contra.

"Nosotros somos parte del proceso de garantía de derechos. El adolescente tiene una defensoría legal, con la Defensoría del Pueblo y una Defensoría de Familia para velar por su protección", afirmó la funcionaria. A pesar del cambio en el delito, el caso se mantendrá en la jurisdicción juvenil, lo que implica medidas diferentes a las de un proceso penal para adultos.

Mientras él sea menor de edad estará cobijado por la Ley 1098 y eso implica la protección y el restablecimiento de derechos del Bienestar Familiar, afirmó Cáceres.

El último adiós de Miguel Uribe

“Hoy vamos a tener las puertas abiertas para que todos los colombianos y colombianas que se quieran despedir de Miguel lo hagan en una vigilia, en un acto también de contrición, que vengan a darle el último adiós a quien todos apreciábamos bastante”, señaló López en entrevista con Noticias RCN.

El presidente de la Cámara explicó que se adoptarán estrictas medidas de seguridad para garantizar que la jornada transcurra con total tranquilidad. “Queremos que las personas que entren vengan de verdad con la mano en el corazón y con paciencia. No queremos que ocurra nada, este es un momento para el respeto”, afirmó.